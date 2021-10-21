В Вологде убийцу 9-летней девочки отправили под арест

На сегодняшний день следственным комитетом по Вологодской области идет расследование уголовного дела по факту преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в отношении 40-летней женщины.
Обвиняемая подозревается в том, что в период с 16 по 17 октября 2021 года она убила 9-летнюю девочку, которую привела к себе домой, войдя перед этим в доверие к ребенку. Также на квартире убийцы был еще один ребенок, которого она отпустила. Женщина заманила школьниц сладостями. После совершения особо тяжкого убийства женщина покинула территорию Вологодской области и уехала на поезде в республику Карелия.
Сегодня, 21 октября, следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд иск удовлетворил В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемой обвинение. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе расследования.