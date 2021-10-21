Москва объявила полный локдаун с 28 октября

21 октября появилась информация о то, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, а в частности, в Москве, в столице с 28 октября закроется целый ряд общественных мест, к которым горожане так привыкли со времен предыдущего масштабного локдауна по всей стране.
Таким образом, в столице закрываются:
-все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости;
-все кафе и рестораны;
-заведения, оказывающие бытовые услуги;
-салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны;
-стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи;
-кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки.
Отметим, театры и музеи могут продолжить работу исключительно по предъявлению QR-кодов посетителей и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
Также добавим, что с 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов при проведении мероприятий, на которых присутствуют более 500 человек