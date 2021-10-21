Молодой человек, Вы смерти ищите!? Ездите на велике без фонаря, без отражателей и катафота. Я Вас могла сбить

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Алла Вдовенко:
Хотелось бы напомнить товарищам пешеходам, переходящим дорогу даже по зебре, а также велосипедистам, которые ездят по дорогам, что автомобиль средство повышенной опасности! Каждый водитель несёт ответственность, но и пешеходы, и велосипедисты должны думать о своей безопасности. В нашем городе очень темно. Освещение есть не везде, а там где есть и освещением то сложно назвать. В темное время суток свет фар встречных авто ослепляет, и людей в темной одежде не видно. А если ещё и дождь, мокрый асфальт отражает свет фар, как зеркало. Огромная просьба ко всем, носите светоотражающие элементы. Они стоят НЕ ДОРОГО! Не дороже Вашей жизни! Подумайте о себе и своих близких. Сегодня мне под колеса чуть не попал велосипедист. Сегодня вечером, примерно в 19:20, я выезжала со двора на Микрорайоне, дома 14 и 13, Т-образный перекресток. Там сейчас делают дорогу, темно, освещения почти нет. Уровень асфальта дороги во двор ниже сантиметров на 15, чем главная дорога. Чтобы выехать на главную, нужно остановиться и потихонечку "залазить" на главную дорогу. Естественно, я остановилась, чтобы пропустить все авто и тут передо мной (в направлении с ост. Жилмасив к ост. Микрорайон) проезжает велосипедист во всем темном, без отражателей, без фонаря и даже на велике ни одного катафота. Сказать, что я испугалась - это ничего не сказать. Я выехала на дорогу вправо в сторону центра, загорается красный сигнал светофора, я думаю сейчас на светофоре рядом с ним остановлюсь, открою окно и выскажу всё, что я о нём думаю. А он даже и не думал останавливаться, поехал дальше на красный. Я догнала его у ост. Микрорайон, открыла окно, говорю: - Молодой человек, Вы смерти ищите!? Ездите без фонаря, без отражателей и катафота. Я Вас могла сейчас сбить. Ещё и на красный свет проехали. А он смотрит на меня и улыбается. Бессмертный, наверное. В общем, я это все к тому, что ответственность лежит на всех участниках дорожного движения. На пешеходах ровно столько же ответственности за свою жизнь, сколько и на водителе. Помните, Вас ждут дома!