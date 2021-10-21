Подмосковье объявило о локдауне вслед за столицей

В Бердске родители в ужасе перед локдауном: Дети из групп детсадов с заболевшими коронавирусом уже сидят 14 дней на карантине и неделю ждут результатов ПЦР-тестаВ Бердске Минздрав объяснил, как и у какого врача получить справку о неконтакте с заболевшими коронавирусом за последние 14 днейЕщё 100 новости
21 октября правительство Московской области вслед за Москвой объявила о новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, ранее стало известно, что в столице с 28 октября закрывается ряд общественных мест.
К ним относятся: все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости; кафе и рестораны; заведения, оказывающие бытовые услуги; салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны; стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи; кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки.
Также президент России подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Добавим, что на это же время продлены каникулы во всех школах страны.