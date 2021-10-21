В России стало больше заявок на туристические поездки после указа о нерабочей неделе

В России правительство страны определило сроки нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. На фоне такой информации число заявок на заграничные туры выросло почти на треть, пишет Комерсантъ с отсылкой на представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.
Представителя туристического рынка заявляют, что не все из заявок будут окончательно забронированы. Также бытует мнение о том, что сейчас Россиян откладывают средства на новогодние каникулы и растрачивать деньги не станут. Это значит, что особого прироста ожидать не стоит.
Также представители данной отрасли рекомендуют дождаться прояснения ограничительных мер из-за пандемии.