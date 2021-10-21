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В России стало больше заявок на туристические поездки после указа о нерабочей неделе

10:57:1410/21/2021
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Представители данной отрасли рекомендуют дождаться прояснения ограничительных мер из-за пандемии.

В России увеличились заявки на туры за границу. Фото: Pixabay.com

В России правительство страны определило сроки нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. На фоне такой информации число заявок на заграничные туры выросло почти на треть, пишет Комерсантъ с отсылкой на представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.

Представителя туристического рынка заявляют, что не все из заявок будут окончательно забронированы. Также бытует мнение о том, что сейчас Россиян откладывают средства на новогодние каникулы и растрачивать деньги не станут. Это значит, что особого прироста ожидать не стоит.
Также представители данной отрасли рекомендуют дождаться прояснения ограничительных мер из-за пандемии.

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