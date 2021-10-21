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В Бердске объявили розыск на водителя экскаватора с зарплатой 40 000 рублей в месяц

10:12:2910/21/2021
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Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для горожан. всего в списке 162 предложения о работе.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для горожан. всего в списке 162 предложения о работе. Размер заработной платы соискателям обещают самый разный. Все зависит от опыта работы и образования. Например, водитель экскаватора может зарабатывать в месяц 40 000 рублей.

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