В Новосибирской области новые рекорды по зараженным и погибшим от коронавируса

В четверг 21 октября появились новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Новосибирской области продолжается рост заражений коронавирусом. Побит новый «рекорд» - за сутки выявлен 291 новый случай заражения. Теперь в регионе заразились 67 861 человек, в их числе 6 255 детей. Выздоровлением закончилось заражение у 52 623 пациентов за всю историю коронавируса и 126 человек за последние сутки.
Зафиксировано самое большое за историю наблюдений за ковидом случаев гибели пациентов в течение суток — скончались 17 человек, из которых шесть мужчин 59, 61, 66, 70, 70 и 79 лет и одиннадцать женщин 54, 71, 73, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 89 и 91 года. Всего в регионе от СOVID-19 скончались 3 249 человек.
В настоящее время в инфекционных отделениях находятся 2 965 пациентов с диагнозом ковид или подозрением на него. Среди пациентов 37 детей. В реанимационных отделениях продолжают оставаться на лечении 303 человека, из которых 53 — на ИВЛ.
В регионе продолжается вакцинация населения, которая может спасти если не от заражения, то от гибели после него.