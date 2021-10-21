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В Новосибирской области новые рекорды по зараженным и погибшим от коронавируса

10:17:4110/21/2021
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За сутки появилась информация о 291 новом случае заражения. таких показателей в регионе еще не было.

Статистика коронавируса по Новосибирской области бьет собственные рекорды. Фото: Pixabay.com

В четверг 21 октября появились новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.  В Новосибирской области продолжается рост заражений коронавирусом. Побит новый «рекорд» - за сутки выявлен 291 новый случай заражения. Теперь в регионе заразились 67 861 человек, в их числе 6 255 детей. Выздоровлением закончилось заражение у 52 623 пациентов за всю историю коронавируса и 126 человек за последние сутки.

Зафиксировано самое большое за историю наблюдений за ковидом случаев гибели пациентов в течение суток — скончались 17 человек, из которых шесть мужчин 59, 61, 66, 70, 70 и 79 лет и одиннадцать женщин 54, 71, 73, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 89 и 91 года.  Всего в регионе от СOVID-19 скончались 3 249 человек.

В настоящее время в инфекционных отделениях находятся 2 965 пациентов с диагнозом ковид или подозрением на него. Среди пациентов 37 детей. В реанимационных отделениях продолжают оставаться на лечении 303 человека, из которых 53 — на ИВЛ.

В регионе продолжается вакцинация населения, которая может спасти если не от заражения, то от гибели после него.

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