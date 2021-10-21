Убийца из Вологды «не хотела умирать одна» и зарезала 9-летнюю школьницу: вскрылись подробности случившегося

21 октября в Вологде задержанную 40-летнюю Ульяну Ланскую задержали и допросили в суде. Обвиняемая в убийстве 9-летней девочки рассказал о подробностях произошедшего.
Следственный комитет продолжает вести расследование жестокого убийства. Женщина призналась ведомству, что больна раком крови. Отметим, что в ходе розысков убийцы, она была найдена в Карелии в крайне невменяемом состоянии. Правоохранительные органы выяснили, что женщина приняла большую дозу снотворного, чтобы успокоиться, поэтому допрос отложили на потом. Ланскую привезли в психиатрическую больницу Беломорска.
Во время допроса женщина заявила, что не хотела умирать одна из-за рака, поэтому решила забрать с собой жизнь маленько девочки и оставить свой "след в истории". Данное показание шокировало следователей. В ближайшее время подозреваемую проверят на вменяемость.
Также страшные подробности рассказал отчим погибшей школьницы. Мужчина заявил, что тело девочки было все порезано ножом и сильно обезображено до неузнаваемости. Девочку жестоко избивали до самой смерти.
В ходе расследования стали известны шокирующие факты о матери погибшей. Женщина злоупотребляла алкоголем, а также занималась проституцией.
В отношении матери погибшей школьницы возбудили два дела по статьям «Оставление в опасности» и «Халатность».