Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убийца из Вологды «не хотела умирать одна» и зарезала 9-летнюю школьницу: вскрылись подробности случившегося

10:44:2910/21/2021
0

Обвиняемая рассказала в суде, что неизлечимо больна раком.

Судебное решение будет вынесено позже. Фото: Pixabay.com

21 октября в Вологде задержанную 40-летнюю Ульяну Ланскую задержали и допросили в суде. Обвиняемая в убийстве 9-летней девочки рассказал о подробностях произошедшего.

Следственный комитет продолжает вести расследование жестокого убийства. Женщина призналась ведомству, что больна раком крови. Отметим, что в ходе розысков убийцы, она была найдена в Карелии в крайне невменяемом состоянии. Правоохранительные органы выяснили, что женщина приняла большую дозу снотворного, чтобы успокоиться, поэтому допрос отложили на потом. Ланскую привезли в психиатрическую больницу Беломорска.

Во время допроса женщина заявила, что не хотела умирать одна из-за рака, поэтому решила забрать с собой жизнь маленько девочки и оставить свой "след в истории". Данное показание шокировало следователей. В ближайшее время подозреваемую проверят на вменяемость.

Также страшные подробности рассказал отчим погибшей школьницы. Мужчина заявил, что тело девочки было все порезано ножом и сильно обезображено до неузнаваемости. Девочку жестоко избивали до самой смерти.

В ходе расследования стали известны шокирующие факты о матери погибшей. Женщина злоупотребляла алкоголем, а также занималась проституцией.
В отношении матери погибшей школьницы возбудили два дела по статьям «Оставление в опасности» и «Халатность».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подробностисудкошмар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите ли вы за ходом событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СК в Новосибирске проведет проверку по факту избиения школьника охранником магазина
10:37:39 10/21/2021
СК в Новосибирске проведет проверку по факту избиения школьника охранником магазина
БердскНовосибирская область может объявить о локдауне 22 октября 2021 года. Когда всех закроют по домам и на какой срок, рассказываем
10:35:02 10/21/2021
Новосибирская область может объявить о локдауне 22 октября 2021 года. Когда всех закроют по домам и на какой срок, рассказываем
В МВД проверят участкового после гибели людей от отравления метанолом на Урале
10:28:29 10/21/2021
В МВД проверят участкового после гибели людей от отравления метанолом на Урале
Россияне будут получать уведомления от банков по поводу имеющихся долгов
10:23:03 10/21/2021
Россияне будут получать уведомления от банков по поводу имеющихся долгов
В Новосибирской области новые рекорды по зараженным и погибшим от коронавируса
10:17:41 10/21/2021
В Новосибирской области новые рекорды по зараженным и погибшим от коронавируса
В России установлен новый рекорд по смертности за сутки от коронавируса
10:13:09 10/21/2021
В России установлен новый рекорд по смертности за сутки от коронавируса
БердскВ Бердске объявили розыск на водителя экскаватора с зарплатой 40 000 рублей в месяц
10:12:29 10/21/2021
В Бердске объявили розыск на водителя экскаватора с зарплатой 40 000 рублей в месяц
Подмосковье объявило о локдауне вслед за столицей
9:58:59 10/21/2021
Подмосковье объявило о локдауне вслед за столицей
Москва объявила полный локдаун с 28 октября
9:52:45 10/21/2021
Москва объявила полный локдаун с 28 октября
В Вологде убийцу 9-летней девочки отправили под арест
9:40:44 10/21/2021
В Вологде убийцу 9-летней девочки отправили под арест