Новосибирская область может объявить о локдауне 22 октября 2021 года. Когда всех закроют по домам и на какой срок, рассказываем

В России с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими дням с сохранением заработной платы. На совещании с кабмином, 20 октября, Путин отметил, что «выходные» могут продлить и дальше. Однако для некоторых регионов страны оплачиваемые «каникулы» могут начаться раньше: на данный момент в списке 6 субъектов, где ситуация с коронавирусом по-настоящему вызывает опасения: Оренбургская область, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Ивановская и Тюменская области.
Кстати, Москвы и МО в «черном» списке по коронавирусу нет, однако Собянин 21 октября подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 28 октября.
А в Новосибирской области каникулы могут начаться еще раньше, чем в столице. «Курьер.Среда», 21 октября, в пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что решение принимает оперативный штаб, заседания которого проходят практически ежедневно.
- Решение уходить ли на каникулы с 23 октября, как некоторые регионы страны, могут принять позже, - уточнили в правительстве 21 октября.
Очевидно, что раз оперштаб не озвучил решение по поводу выходных досрочно, то может озвучить на ближайшем заседании оперативного штаба, которое пройдет 22 октября.
Стоит отметить, что Владимир Путин предложил ограничиться нерабочими днями на неделю. Однако также по его словам, некоторые регионы могут принимать решение о продлении "каникул" самостоятельно. Как отметили в правительстве региона, в Новосибирской области ситуация с коронавирусом не вышла из-под контроля, как в соседних областях. Исходя из этого можно предположить, что нерабочие дни в Новосибирской области стартуют 30 октября, а закончатся - 7 ноября 2021 года.
Отметим, что по данным оперштаба на утро 21 октября в Новосибирской области зарегистрирован 67 861 случай коронавируса (+291 за сутки), в том числе у 6 255 детей.
Скончались 17 человек: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 66 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет и женщины в возрасте 54 года, 71 год, 73 года, 81 год, 82 года, 82 года, 84 года, 85 лет, 85 лет, 89 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 249 человек.
А вот, к примеру, в Оренбуржье, которое как раз - таки в «черном» списке по заболеваемости ковидом, согласно данным оперштаба, за сутки заразились 403 человека, а умерло 20.