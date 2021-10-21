В Крыму местную жительницу оштрафовали за фейк о вакцинации в соцсетях

21 октября крымские полицейские оштрафовали на 30 тысяч рублей пользовательницу интернета, которая написала об страшных последствиях вакцинации и негативных исходов после неё, об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Как объясняет сама женщина, она сделала репост информации, не неся никакого негативного посыла. После чего она удалила эти записи, добавили в ведомстве.
Сам текст публикации нес в себе ложные факты о принудительной вакцинации, а те, кто ее проводят, не имеют никакой научной квалификации и иногда даже не являются врачами. В ходе проверок выяснилось, что информация не заключает в себе ни единого достоверного факта.
В отношении 38-летней жительницы Симферополя возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).