В Бердске закроют дорогу и отключат холодную воду на сутки 25 октября из порыва трубы в центре города

В Бердске из-за коммунальной аварии перекроют улицу Лелюха. Об этом в четверг сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.
Как уточнили в КБУ, движения автотранспорта ограничат "в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Лелюха, 24.
Закроют дорогу для проезда транспорта по ул. Лелюха на участке от ул. Комсомольской до ул. Вокзальной 25 октября на весь день.
В понедельник перекроют движение с 8.00 до 20.00, рассказали в главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска.
Автомобилистам нужно иметь это в виду при выстраивании маршрута.
А накануне, в воскресенье, по информации КБУ, отключат холодную воду в нескольких домах в том районе ради устранения дефекта на водоводе диаметром 300 мм.
- Будет прекращена подача холодной воды 24 октября с 18.00 до 20 часов 25 октября по адресам:
ул. Первомайская, 5, 7А;
ул. Комсомольская, 11А;
ул. Лелюха, 5, 16, 18, 24, 25 (зона рынка), - отметили в Комбинате бытовых услуг.