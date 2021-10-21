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В Бердске закроют дорогу и отключат холодную воду на сутки 25 октября из порыва трубы в центре города

10:59:4910/21/2021
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Устранять дефект на водоводе начнут вечером в воскресенье. А проезд перекроют по ул. Лелюха, в понедельник утром.

Воду отключают ради ремонта трубы 24 октября в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске из-за коммунальной аварии перекроют улицу Лелюха. Об этом в четверг сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

Как уточнили в КБУ, движения автотранспорта ограничат "в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Лелюха, 24.

Закроют дорогу для проезда транспорта по ул. Лелюха на участке от ул. Комсомольской до ул. Вокзальной  25 октября на весь день.

В понедельник перекроют движение с 8.00 до 20.00, рассказали в главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска.

Автомобилистам нужно иметь это в виду при выстраивании маршрута.

А накануне, в воскресенье, по информации КБУ, отключат холодную воду в нескольких домах в том районе ради устранения дефекта на водоводе диаметром 300 мм.
- Будет прекращена подача холодной воды 24 октября с 18.00 до 20 часов 25 октября по адресам:

ул. Первомайская, 5, 7А;

ул. Комсомольская, 11А;

ул. Лелюха, 5, 16, 18, 24, 25 (зона рынка), - отметили в Комбинате бытовых услуг.

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