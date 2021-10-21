Бывший глава фан-клуба «Спартака» задержан за нападение на журналиста в Москве

В Москве проводят проверку по факту нападение на журналиста. Бывший глава фан-клуба «Спартак» Валентин Коршунов нанес побои журналисту Роману Щеголеву.
Происшествие произошло после матча «Спартак» - «Лестер». Журналист вел съемку после окончания встречи, Коршунову не понравилось, что его снимают, он выразил неудовольствие, а потом набросился на Щеголева.
- По предварительным данным, журналист Роман Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова. Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские задержали нарушителя, он был доставлен в отдел полиции,— сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
В РБК опубликовано видео, которое успел снять журналист.