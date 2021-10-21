Маршалам и генералам разрешат служить до 70 лет в России - Путин попросил принять закон

В России будет повышен возраст пребывания на руководящих должностях в Вооруженных силах страны. Данный документ был внесен на рассмотрение по инициативе президента РФ Владимира Путина.
В четверг, 21 октября, законопроект был принят в первом чтении. Он касается маршала, генерала армии и адмирала флота. Действующее законодательство ограничивает пребывание на перечисленных постах до 65 лет, теперь возраст будет повышен до 70-ти.
- В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом президент сам устанавливает срок контракта.
Как пояснил глава комитета по обороне, данные изменения «положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих профессионально важными качествами, способных в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства».