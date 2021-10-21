В школах Новосибирской области пока не планируют продлевать каникулы ученикам

В стране ухудшается обстановка с распространением коронавируса. В связи с этим президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Некоторые региона устанавливают свои даты "выходных" - в зависимости от ситуации с коронавирусом. В том числе и даты окончания первой четверти в школах.
В Новосибирской области заявили, что продления каникул, выпадающих именно на эти даты, не предусмотрено. В министерстве образования региона пояснили, что каждая школа сама будет решать, когда им приступать к учебе, а ведомство пока не дает рекомендаций по продлению каникул.
Оксана Василенко, возглавляющая штаб при министерстве образования, заявила, что ситуация по заражаемости школьников контролируется ежедневно, поэтому будущая неделя покажет, нужно ли будет делать каникулы более длительными.
На период, объявленный нерабочими днями, в детских садах и яслях будут организованы дежурные группы.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске на 21 октября закрыты на карантин по коронавирусу 41 группа и 10 по ОРВИ в детских садах.