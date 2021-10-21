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При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор

1:04:2210/21/2021
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Употребление чеснока многими россиянами воспринимается как профилактическое средство от заражения простудными заболеваниями. Однако данный продукт имеет множество противопоказаний.

Употребление чеснока должно быть умеренным, если нет противопоказаний. Фото: Pxfuel

Употребление чеснока в народной медицине является чуть ли не панацеей от всех простудных заболеваний. О лечебных свойствах спорят специалисты, но нужно помнить, что употреблять продукт нужно с осторожностью. Об этом рассказала семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.

- Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам, – пояснила она для радио Sputnik.

Специалист рассказала, что от чеснока может быть не только польза, но и вред. Противопоказано употреблять данный продукт людям, у кого диагностированы язва желудка, гастрит в активной его фазе или заболевания кишечника.

Даже тем, у кого нет заболеваний ЖКТ, употреблять чеснок следует с осторожностью — не более пары долек в день. Но если проблема существует, то и данная порция будет лишней.

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лечениечеснокпротивопоказаниеАнна Ивашкевич
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