При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор

Употребление чеснока в народной медицине является чуть ли не панацеей от всех простудных заболеваний. О лечебных свойствах спорят специалисты, но нужно помнить, что употреблять продукт нужно с осторожностью. Об этом рассказала семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.
- Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам, – пояснила она для радио Sputnik.
Специалист рассказала, что от чеснока может быть не только польза, но и вред. Противопоказано употреблять данный продукт людям, у кого диагностированы язва желудка, гастрит в активной его фазе или заболевания кишечника.
Даже тем, у кого нет заболеваний ЖКТ, употреблять чеснок следует с осторожностью — не более пары долек в день. Но если проблема существует, то и данная порция будет лишней.