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Новый штамм коронавируса AY.4.2 куда заразнее "дельты": Откуда возникла новая мутация, объяснил врач

12:53:5710/21/2021
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Отказ от вакцинации приводит к тому, что начинают появляться новые мутации опасного вируса, рассказала Ирина Шестакова.

В стране выявлены случаи заражения новым штаммом. Фото: Pxfuel
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России было выявлено несколько пациентов, у которых произошло заражение новым штаммом коронавируса AY.4.2.

О причинах появления данной мутации рассказала доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова. Ранее Камиль Хафизов, возглавляющий научную группу по разработке новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что в стране выявлено несколько случаев заражения коронавирусом нового штамма. Он предупредил, что новая мутация может дать толчок к новому распространению вируса в стране.

Как рассказала Шестакова, мутирует вирус по причине низкого уровня вакцинации населения. Именно те, кто отказываются делать прививки, дают возможность вирусу мутировать в организме.

- Ну мутации происходят, мы же говорили неоднократно, для чего еще нужно вакцинироваться. Как раз для того, чтобы, в том числе, прекратить активный мутационный процесс и вызвать обрывание новых мутаций вируса. Люди же не слушают, — рассказала эксперт для "Известий".

В настоящее время доля зараженных штаммом «дельта» составляет 98% по стране. Специалист предостерегла от утверждения, что новый всплеск заражаемости связан именно с появлениям нового штамма, так как он пока не настолько распространен среди заболевших.

Хафизов сообщал, что новый штамм является более заразным, но не вызывает осложнения, сильнее чем от «дельты».

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мутацияновый штаммпричина появленияИрина Шестакова
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