Новый штамм коронавируса AY.4.2 куда заразнее "дельты": Откуда возникла новая мутация, объяснил врач

В России было выявлено несколько пациентов, у которых произошло заражение новым штаммом коронавируса AY.4.2.
О причинах появления данной мутации рассказала доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова. Ранее Камиль Хафизов, возглавляющий научную группу по разработке новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что в стране выявлено несколько случаев заражения коронавирусом нового штамма. Он предупредил, что новая мутация может дать толчок к новому распространению вируса в стране.
Как рассказала Шестакова, мутирует вирус по причине низкого уровня вакцинации населения. Именно те, кто отказываются делать прививки, дают возможность вирусу мутировать в организме.
- Ну мутации происходят, мы же говорили неоднократно, для чего еще нужно вакцинироваться. Как раз для того, чтобы, в том числе, прекратить активный мутационный процесс и вызвать обрывание новых мутаций вируса. Люди же не слушают, — рассказала эксперт для "Известий".
В настоящее время доля зараженных штаммом «дельта» составляет 98% по стране. Специалист предостерегла от утверждения, что новый всплеск заражаемости связан именно с появлениям нового штамма, так как он пока не настолько распространен среди заболевших.
Хафизов сообщал, что новый штамм является более заразным, но не вызывает осложнения, сильнее чем от «дельты».