В Москве с 28 октября закроют все, кроме аптек и продуктовых магазинов

Указ мэра Москвы Сергея Собянина удлинил нерабочие дни для жителей столицы. Если по стране объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в Москве ограничение будет действовать, начиная с 28 октября.
По всему городу будут закрыты школы, магазины, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и почти все предприятия услуг, за исключением аптек и продуктовых. Рестораны смогут продавать еду на вынос.
Такие же меры введены и в Московской области. При этом дистанционная торговля может работать без ограничений, сообщили в оперативном штабе Москвы.
Сообщение о введении ограничений было опубликовано в личном блоге мэра столицы. Он отметил, что на период нерабочих дней прекратят работать магазины, предприятия общепита, фитнес-залы, кинотеатры, салоны красоты. Кроме того, не будут работать детские сады, спортшколы и кружки. Прекращают работать центры госуслуг и приемных в органах власти. Проведение массовых мероприятий также под запретом.
- Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом,— добавил градоначальник, поясняя необходимость ввода локдауна.