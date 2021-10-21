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В Бердске истекающего кровью водителя Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны"

1:43:5010/21/2021
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Столкнулись внедорожник "Мерседес" и микроавтобус "Хонда". На место аварии выезжали пожарные и спасатели. Пострадал один человек.

Внедорожник пострадал, а сидевшие в нем остались целы. Фото: svidetel24.info

Жесткое ДТП произошло около шести часов вечера 21 октября в Бердске. На ул. Морской у городского пляжа "Дюны" столкнулись  "Мерседес" и  микроавтобус "Хонда Степвагон". На месте происшествия работали скорая помощь, пожарные и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.

По словам водителя внедорожника, он вез хозяина авто в направлении Изумрудного городка. Выяснилось, что именно он выехал на встречную полосу при обгоне. Но он утверждает, что успел перестроиться и якобы микроавтобус из-за торможения понесло на "Мерседес".

Мощный удар пришелся со стороны водительского места "Хонды",  поэтому он серьезно пострадал, передает АвтоБердск.

На "скорой" пострадавшего, истекающего кровью,  срочно госпитализировали в Бердскую ЦГБ. Сидевшие в "Мерседесе" не пострадали.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Водителя внедорожника предстоит проверить на трезвость.

Пострадал водитель микроавтобуса. Фото: svidetel24.info

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