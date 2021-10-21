В Бердске истекающего кровью водителя Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны"

Жесткое ДТП произошло около шести часов вечера 21 октября в Бердске. На ул. Морской у городского пляжа "Дюны" столкнулись "Мерседес" и микроавтобус "Хонда Степвагон". На месте происшествия работали скорая помощь, пожарные и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.
По словам водителя внедорожника, он вез хозяина авто в направлении Изумрудного городка. Выяснилось, что именно он выехал на встречную полосу при обгоне. Но он утверждает, что успел перестроиться и якобы микроавтобус из-за торможения понесло на "Мерседес".
Мощный удар пришелся со стороны водительского места "Хонды", поэтому он серьезно пострадал, передает АвтоБердск.
На "скорой" пострадавшего, истекающего кровью, срочно госпитализировали в Бердскую ЦГБ. Сидевшие в "Мерседесе" не пострадали.
Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Водителя внедорожника предстоит проверить на трезвость.