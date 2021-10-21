Массово умирают дети в лихорадке от неизвестной болезни - она распространяется по Африке

В африканской стране 165 детей скончались за последние два месяца. Смерть детей зафиксирована в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни. Об этом сообщил в четверг, 21 октября, местный новостной портал Actualitte со ссылкой на региональные власти.
Как стало известно из сообщения, у погибших наблюдалась лихорадка, которая вызвала анемию. Врач рассказал, что болезнь похожа на малярию, однако действует на организм намного сильнее.
Доктора рекомендуют жителям Конго пользоваться москитными сетками, обработанными инсектицидами. Также им советуют приходить в медучреждения, чтобы получать бесплатную помощь. В регион направлены специалисты, которые должны установить источник заболевания и принять меры для защиты от болезни.
Ранее в Северной Уганде была зафиксирована форма малярии, которая не поддается лечению привычными препаратами. Специалисты предупреждают о возможности распространения новой формы малярии за пределами государства.