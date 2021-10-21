Первые в Бердске ясли показали министру строительства: Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года

В Бердске 21 октября министру строительства Новосибирской области Ивану Шмидту показали построенный в микрорайоне Южном детсад-ясли - первые в городе. Высокого чиновника сопровождали и.о. мэра Бердска Владимир Захаров и зам главы Жанна Шурова, сообщили в пресс-центре мэрии.⠀
Двухэтажный детский сад построили в Бердске в рамках национального проекта «Демография». Он рассчитан на 110 воспитанников в возрасте от полутора лет. В яслях откроют 8 групп, медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов - логопеда и психолога.⠀
В Новосибирской области это первый подобный объект, построенный «под ключ». Напомним, что и проектированием, и строительством занимается один подрядчик – «Бердский строительный трест». Он начал стройку в 2020 году и уложился в отведенные сроки. Сейчас идет комплектование яслей оборудованием и мебелью, поиск педагогов и персонала. Строительство детсада обошлось в 193 млн рублей.
Сад-ясли, предположительно, откроет свои двери в первом квартале 2022 года. ⠀
Как сообщал «Курьер.Среда», «Бердский строительный трест» возводил детский сад и школу в Южном микрорайоне. Теперь там есть полный комплект образовательных учреждений. Осталось разбить долгожданный парк.