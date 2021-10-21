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Первые в Бердске ясли показали министру строительства: Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года

2:15:2410/21/2021
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Сейчас идет комплектование яслей оборудованием и мебелью, поиск педагогов и персонала. Строительство детсада обошлось в 193 млн рублей.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт посетил детский сад-ясли в микрорайоне Южном Бердска. Фото: Администрации Бердска

В Бердске 21 октября министру строительства Новосибирской области Ивану Шмидту показали построенный в микрорайоне Южном детсад-ясли - первые в городе. Высокого чиновника сопровождали и.о. мэра Бердска Владимир Захаров и зам главы Жанна Шурова, сообщили в пресс-центре мэрии.⠀

Двухэтажный детский сад построили в Бердске в рамках национального проекта «Демография». Он рассчитан на 110 воспитанников в возрасте от полутора лет. В яслях откроют 8 групп, медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов - логопеда и психолога.⠀

В Новосибирской области это первый подобный объект, построенный «под ключ». Напомним, что и проектированием, и строительством занимается один подрядчик – «Бердский строительный трест». Он начал стройку в 2020 году и уложился в отведенные сроки. Сейчас идет комплектование яслей оборудованием и мебелью, поиск педагогов и персонала. Строительство детсада обошлось в 193 млн рублей.

Сад-ясли, предположительно, откроет свои двери в первом квартале 2022 года. ⠀

Как сообщал «Курьер.Среда», «Бердский строительный трест» возводил детский сад и школу в Южном микрорайоне. Теперь там есть полный комплект образовательных учреждений. Осталось разбить долгожданный парк.

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строительствояслипод ключдетский сад.Иван Шмидт
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