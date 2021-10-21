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Заложница локдауна: Ольга Бузова «с комом в горле» перенесла свой концерт «Вот она я» на 2022 год

3:11:2410/21/2021
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Шоу с представлением новых песен было намечено на 28 октября в Crocus City Hall. На этот день запланировано введение нерабочих дней в Москве.

Ольга Бузова отменила концерт. Фото: buzova86/Instagram

Ольга Бузова стала заложницей введения локдауна в Москве. На 28 октября был намечен концерт певицы с программой «Вот она я» в Crocus City Hall.

Сообщение о переносе шоу на следующий год появилось в Instagram Бузовой, где она сожалеет о ситуации, в которую попала.

- Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это. К моему огромному сожалению, на сегодняшний момент у меня просто нет выбора. С 28 октября в Москве вводится новый локдаун. Я переношу свое шоу #ВотОнаЯ на 2022 год. Дай бог, в нем мы вернемся к нормальной жизни, — написала поющая ведущая на своей странице в Instagram.

Звезда отметила, что все проданные билеты будут действительны для входа на концерт, когда его можно будет провести. Она заверила, что любит всех поклонников и мечтает увидеть их глаза.

Коллеги певицы подбодрили ее в комментариях и уверили, что теперь шоу станет еще лучше.

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концертшоулокдаунОльга Бузова
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