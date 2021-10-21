Путин заявил о кризисе цивилизации - мир стоит на пороге грандиозных перемен

Президент России Владимир Путин 21 октября выступил на ежегодном заседании клуба «Валдай», сообщает сайт Кремля. В рамках форума российский лидер заявил, что последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.
-Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать, – высказался Путин.
Он добавил, что перед человечеством сейчас стоят вопросы: в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать. Вместе с тем, по словам главы государства, "за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами".
-Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния... Начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферах, - заключит президент.
По его мнению, поиск опоры пока не увенчался успехом.
Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября.