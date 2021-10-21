Путин назвал абсурдом и фантасмагорией борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе

Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил президент России Владимир Путин 21 октября в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
По словам российского лидера, борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда: в Голливуде выпускают памятки о том, как снимать кино, какой расы нужны персонажи.
Такие чудовищные, по оценке главы государства, форма приобретает борьба мужчин и женщин за равные права.
По его словам, абсурд становится заметен, "когда великих авторов прошлого, того же Шекспира, запрещают". Это "расизмом наоборот", оценил Путин.
-В Голливуде выпускают методички о том, сколько и какого расового состава должны быть актеры. Это похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, — подчеркнул президент.
По его мнению, "чудовищно, когда детям "навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот". Российский лидер назвал это "на грани преступления против человечности".
Ранее Владимир Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире и о глобальных переменах, которые ожидают человечество.
Тема форума 2021 года – "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Четырехдневная программа форума насчитывает более 15 сессий, участие в которых организовано как в очном, так и в онлайн-формате, сообщили на сайте Кремля.
Дискуссионный клуб "Валдай" проходит 18-21 октября в Сочи.