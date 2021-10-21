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Путин назвал абсурдом и фантасмагорией борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе

3:45:2310/21/2021
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"В Голливуде выпускают методички о том, сколько и какого расового состава должны быть актеры. Это похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС", оценил российский президент.

Путин определил размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию
Путин заявил, что борьбы за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда

Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, заявил  президент России Владимир Путин 21 октября в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

По словам российского лидера, борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда: в Голливуде выпускают памятки о том, как снимать кино, какой расы нужны персонажи.

Такие чудовищные, по оценке главы государства, форма приобретает борьба мужчин и женщин за равные права.

По его словам, абсурд становится заметен, "когда великих авторов прошлого, того же Шекспира, запрещают". Это "расизмом наоборот", оценил Путин.

-В Голливуде выпускают методички о том, сколько и какого расового состава должны быть актеры. Это похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, — подчеркнул президент.

По его мнению, "чудовищно, когда детям "навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот". Российский лидер назвал это "на грани преступления против человечности".

Ранее Владимир Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире и о глобальных переменах, которые ожидают человечество.

Тема форума 2021 года – "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Четырехдневная программа форума насчитывает более 15 сессий, участие в которых организовано как в очном, так и в онлайн-формате, сообщили на сайте Кремля.

Дискуссионный клуб "Валдай" проходит 18-21 октября в Сочи.

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ценностиравноправиеабсурдснимать киноВладимир Путин
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От редакции

Какие западные ценности не приемлемы для России?

Аноним, 21 октября 2021 3:54:51
Да, это архиважно на фоне кризиса, происходящего у нас в стране, где цены растут каждый день на товары и услуги, где люди гибнут от безграмотного планирования и оказания медицинских услуг, где люди лишаются работы и средств к существованию из-за постановлений местных князьков... продолжать можно бесконечно, но дела на Западе, все-таки, важнее...
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