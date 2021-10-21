Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог

Иммунолог Валерий Черешнев считает, что ревакцинация чаще, чем через 6 месяцев, грозит иммунологическим параличом. Он рекомендуется ставить повторную прививку минимум через полгода после последней.
-Для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов - главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация... Через шесть месяцев - минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками - развивается иммунологический паралич, - цитирует ТАСС научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН академика Черешнева.
Он предостерегает тех, кто хвалится тем, что делает себе каждый месяц и уже "укололся" семь раз. Бойтесь переборщить с ревакцинацией. Она истощает иммунную систему, что приводит к обратному эффекту и развитию иммунодефицита.
По его мнению, смертность от коронавируса понизится на фоне жесткой изоляции. Коронавирус вовремя остановили, не дали распространиться. И не за счет вакцинации это случилось, а за счет изоляции, когда блокировали аэропорты, железнодорожные вокзалы, примыкающих к Китаю, считает Черешнев.
А переболевшие ковидом создали своеобразный защитный эффект, как при вакцинации.
В России на 21 октября зарегистрировано 8 131 164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7 091 607 человек, скончались 227 389.