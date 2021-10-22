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В чем встречать Новый год 2022: какой цвет платья и рубашки выбрать, какой макияж и какая прическа

7:15:4610/21/2021
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Новый 2022 год считается годом Водяного Тигра. Тигр - строгое и требовательно животное, поэтому при выборе прически и наряда лучше придерживаться нескольких правил.

В новогоднюю ночь каждому человеку хочется выглядеть элегантно и красиво. Фото: Pixabay.com
В новогоднюю ночь каждому человеку хочется выглядеть элегантно и красиво. Фото: Pixabay.com

Зимние праздники уже подбираются к нам семимильными шагами и стучатся в двери. Это значит, что пора начинать задумываться о том, в чем же провести предстоящую новогоднюю ночь. Новый 2022 год считается годом Водяного Тигра. Тигры - животные чуткие и привередливые, поэтому в новогоднем образе важно внимание к деталям: фасону наряда, стилю, цвету. На аксессуары также стоит обратить особое внимание.

В выборе наряда новогодний символ не устанавливает никаких ограничений. Важно помнить то, что тигр — животное свободолюбивое, не выносящее вычурности и фальшивой роскоши. При выборе образа отдайте предпочтение собственному комфорту и удобству, наряду, в котором вы будете чувствовать себя человеком, контролирующим ситуацию. Лучше отказаться от неоновых цветов, от принтов, бросающихся в глаза. Предпочтите им сдержанные и нежные тона, натуральные ткани и оттенки. Рекомендуется выбирать атлас, бархат или шелк.

Самыми актуальными цветами для новогодней ночи являются бирюза, изумруд, аквамарин, нежные голубые оттенки, черный, серый, серебристый, белоснежный, кремовый, темно-зеленый, песочный и насыщенный синий. Считается, что все эти цвета соответствуют грации и стойкости Водяного Тигра, его воле и свободолюбивости, сулят удачу и успех, скорую прибыль и отличный старт в новом году.

От излюбленных кошачьих полосатых принтов модницам лучше отказаться. Нарядиться в такую одежду — выставить себя конкурентом в глазах Тигра и лишиться его поддержки на все предстоящие 12 месяцев.

Выбирая прическу мужчинам и женщинам следует придерживаться принципов элегантности и легкого консерватизма. Макияж и прическа не должны быть вычурными и помпезными. Водяной Тигр любит естественность, а это значит, что в прическе и макияже должны преобладать естественные линии и тона. Девушкам можно сделать легкие локоны или заколоть волосы парой шпилек, а мужчинам уложить волосы в привычной манере. Макияж лучше выполнять в натуральных тонах. Глаза можно подчеркнуть стрелками или ненавязчивыми сияющими тенями и глиттерами.

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