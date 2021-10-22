Магический звездопад «Ориониды» можно увидеть перед рассветом 21 октября 2021 года

Звездопады всегда ассоциируются у людей с красотой и волшебством. Один из таких звездопадов можно увидеть и в октябре. Звездопад «Ориониды» создан из осколков кометы «Галлея». Его удается увидеть каждый год в период с 21 по 22 октября. В это время можно наблюдать до 20 метеоров в час, будто бы выходящих из созвездия Ориона. Однако на самом деле звездопад просто проходит в той же части, где находится данное созвездие, поэтому и называется в его честь.
Подходящим временем для наблюдения звездопада является промежуток с 23:00 до рассвета — всю ночь. Поищите место, ограниченное от искусственных источников освещения и расположитесь так, чтобы корпус вашего тела находился лицом к юго-востоку.
Звездопад «Ориониды» тесно связан с зодиакальным знаком «Весы», который является прообразом равновесия и гармонии, красоты и искусства в целом. Поэтому накануне звездопада лучше посвятить себя и свое свободное время творчеству, уходу за собой, отдыху и медитации. Попробуйте уловить ноты гармонии и отдохнуть, найти в себе новые силы для знакомства с прекрасным. Доброе расположение духа в этот день особенно приветствуется, как и путешествия. Можно устроить прогулку в любимое кафе или сорваться и отправиться в другой город — делайте то, к чему лежит ваша душа, потому что день этому благоволит.