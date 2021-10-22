Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рождество 2022: Дата праздника и самые важные традиции

8:15:3310/21/2021
0

7 января 2022 года будет праздноваться Рождество. Традиции его празднования дошли до наших дней, однако раньше эту дату отмечали несколько иначе.

Рождество — один из самых светлых и чистых зимних праздников. Фото: Pixabay.com
Рождество — один из самых светлых и чистых зимних праздников. Фото: Pixabay.com

7 января 2022 года по традиции людьми со всего мира будет отмечаться светлый праздник Рождества Христова. Традиции его празднования дошли до наших дней, однако раньше этот праздник отмечали несколько иначе. Рождественским вечером вся семья садилась за большой стол, на котором было много разнообразной и вкусной еды, так как Рождество является первым днем после строгого поста. Умелые хозяйки пекли румяные калачи, готовили холодец и заливное, запекали птицу и свинину. Обязательно на столе среди других блюд была кутья, которую готовили из меда, мака и зерна. Зерно в те времена считали символом жизни, мак — символом достатка, а мед — жизнь без забот и тяжестей, абсолютное здоровье.

Еще одним неизменным атрибутом этого праздника являются колядки. Они сопровождаются песнями и танцами, частушками. Ряженные в разные костюмы люди ходят по домам и выпрашивают сладости. Хозяева дома, который посетили колядующие, не имеют права отказать им в угощениях. Если же угощения в доме не нашлось или хозяева грубо обошлись с внезапными гостями, то колядующие были в праве рассыпать у их ворот сено или уголь.

Важные традиции, приметы и запреты праздника.

· Перед Рождеством запрещено гадать и носить старую потрепанную одежду
· В период с 6 по 14 января важно навести в доме порядок, а ненужный мусор и хлам сжечь в своем дворе
· Накануне Рождества нельзя ходить в баню, но сам праздник необходимо встретить в чистоте
· Перед Рождеством и еще неделю после него нельзя ходить на охоту
· В Рождественскую ночь можно провести несколько обрядов, например на определение суженого или на привлечение удачи
· Чтобы урожай был богатым, а в семье всегда был достаток, можно принять участие в колядках

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиПравославное Рождество 2022
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким рождественским традициям следуете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нужно ли мне худеть? 10 главных признаков, что вы здоровы даже при наличии лишнего веса
8:00:07 10/21/2021
Нужно ли мне худеть? 10 главных признаков, что вы здоровы даже при наличии лишнего веса
Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики
7:30:20 10/21/2021
Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики
В чем встречать Новый год 2022: какой цвет платья и рубашки выбрать, какой макияж и какая прическа
7:15:46 10/21/2021
В чем встречать Новый год 2022: какой цвет платья и рубашки выбрать, какой макияж и какая прическа
Учёные нашли потенциально новый метод лечения болезни Бехтерева
7:00:32 10/21/2021
Учёные нашли потенциально новый метод лечения болезни Бехтерева
Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницу
6:30:35 10/21/2021
Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницу
Что делать с листвой деревьев на даче: чем они могут быть полезны и нужно ли от них под зиму избавиться?
6:15:34 10/21/2021
Что делать с листвой деревьев на даче: чем они могут быть полезны и нужно ли от них под зиму избавиться?
Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
6:00:11 10/21/2021
Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
5:30:38 10/21/2021
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
4:45:29 10/21/2021
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог
4:01:21 10/21/2021
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог