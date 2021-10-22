Рождество 2022: Дата праздника и самые важные традиции

7 января 2022 года по традиции людьми со всего мира будет отмечаться светлый праздник Рождества Христова. Традиции его празднования дошли до наших дней, однако раньше этот праздник отмечали несколько иначе. Рождественским вечером вся семья садилась за большой стол, на котором было много разнообразной и вкусной еды, так как Рождество является первым днем после строгого поста. Умелые хозяйки пекли румяные калачи, готовили холодец и заливное, запекали птицу и свинину. Обязательно на столе среди других блюд была кутья, которую готовили из меда, мака и зерна. Зерно в те времена считали символом жизни, мак — символом достатка, а мед — жизнь без забот и тяжестей, абсолютное здоровье.
Еще одним неизменным атрибутом этого праздника являются колядки. Они сопровождаются песнями и танцами, частушками. Ряженные в разные костюмы люди ходят по домам и выпрашивают сладости. Хозяева дома, который посетили колядующие, не имеют права отказать им в угощениях. Если же угощения в доме не нашлось или хозяева грубо обошлись с внезапными гостями, то колядующие были в праве рассыпать у их ворот сено или уголь.
Важные традиции, приметы и запреты праздника.
· Перед Рождеством запрещено гадать и носить старую потрепанную одежду
· В период с 6 по 14 января важно навести в доме порядок, а ненужный мусор и хлам сжечь в своем дворе
· Накануне Рождества нельзя ходить в баню, но сам праздник необходимо встретить в чистоте
· Перед Рождеством и еще неделю после него нельзя ходить на охоту
· В Рождественскую ночь можно провести несколько обрядов, например на определение суженого или на привлечение удачи
· Чтобы урожай был богатым, а в семье всегда был достаток, можно принять участие в колядках