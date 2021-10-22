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Милые открытки и добрые слова в Международный день заикающихся людей 22 октября

12:15:5310/22/2021
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Международный день заикающихся людей отмечается ежегодно 22 октября.

Международный день заикающихся

Пожелания сегодня
Принимай ты в день заик:
Я желаю, чтоб был слышен
Всюду твой душевный крик!
Но грустить совсем не надо,
Пусть к тебе придут друзья,
Ведь в отчаянье впадать
В этот день никак нельзя!
Потому иди по жизни
С гордой головою,
Если надо, то борись
С нехорошею судьбою!

Международный день заикающихся

С международным днем заик!
Мой тебе в подарок стих!
В нем успехов целый воз -
Избавляйся ты от слез!
В нем большой мешок любви,
С нею ты всегда живи.
К ней тебе дарю в придачу
Оптимизм, добро, удачу!
Ты дары прими сейчас
И отпразднуй этот час,
Налей в рюмку коньяка,
Бедам всем скажи «пока»!

Международный день заикающихся

С днем заикающихся людей
Прими ты поздравления!
И заикайся на здоровье,
Ведь в этом нет зазрения!
Тебе здоровья я желаю.
Побольше друзей верных,
Пускай не будет на душе
Печально, грустно, скверно!
Чтобы страдания ушли,
Держи в ладошках счастье,
И будет пусть в твоей судьбе
Других людей участье!

Стихи: zedra.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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