Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно

4:45:4810/22/2021
0

Часто нумерологи говорят о том, что зеркальные календарные даты способны сильно повлиять на судьбу человека.

Считается, что зеркальные даты обладают магической силой. Фото: Pixabay.com
Считается, что зеркальные даты обладают магической силой. Фото: Pixabay.com

Судьба очень многогранная и сложная вещь. Каждый человек хочет, чтобы она складывалась по положительному сценарию и на жизненном пути встречалось мало невзгод. Судьба человека в его руках и, чтобы поспособствовать ее изменениям, нужно получить заряд положительной энергии и притянуть к себе удачу. Этому способствует зеркальная дата 11.11.

Дата, содержащая в себе четыре единицы является редкой и встречается только один раз в год, поэтому любителям нумерологии стоит обратить на нее особое внимание. Мистическая сила дня способствует продуктивности, легкому выполнению сложных дел, успешному выполнению всех заданий, связанных с интеллектом.

Однако обещаний, которые вы не собираетесь выполнять, в этот день давать не стоит, поскольку отрицательная энергетика поступка в будущем может вернуться к вам бумерангом. Жадности в этом дне тоже нет места — если в у вас попросили взаймы, можете смело одолжить деньги просящему, ведь энергетика четырех единиц даты этому благоволит.

Особую силу в этот день обретают энергетические вампиры. Для того, чтобы уберечься от них, старайтесь не вступать в конфликтные ситуации и напряженные дискуссии. Предпочтите шумным разговором отдых в спокойной обстановке за чашкой чая или кофе. Также для повышения энергии счастья в эту дату можно помедитировать. Часто четверку единиц в зеркальной дате истолковывают, как символ любви к себе. Поэтому не бойтесь посвящать время интеллектуальному и физическому развитию, отдыху и уходу за собой. Такие незамысловатые процедуры помогут вам оставаться в положительном настроении еще долгое время.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ноябрьприметы зеркальные даты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы верите в силу зеркальных дат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно
4:45:48 10/22/2021
Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно
Восточный гороскоп на 2022 год: Новый год Тигра в разных аспектах жизни человечка — любви, финансах, карьере
4:00:18 10/22/2021
Восточный гороскоп на 2022 год: Новый год Тигра в разных аспектах жизни человечка — любви, финансах, карьере
В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок
3:57:54 10/22/2021
В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок
Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах
3:22:30 10/22/2021
Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах
Топ-менеджеру "Новосибирскавтодора" вынесли приговор за взятки
3:04:53 10/22/2021
Топ-менеджеру "Новосибирскавтодора" вынесли приговор за взятки
Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман
3:00:44 10/22/2021
Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман
Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера
2:44:34 10/22/2021
Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера
Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину
2:23:56 10/22/2021
Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину
Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?
2:00:15 10/22/2021
Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?
Семьям 17-ти погибших при взрыве на заводе в Рязанской области губернатор перечислит по 1 млн рублей
1:57:32 10/22/2021
Семьям 17-ти погибших при взрыве на заводе в Рязанской области губернатор перечислит по 1 млн рублей