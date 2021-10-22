Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно

Судьба очень многогранная и сложная вещь. Каждый человек хочет, чтобы она складывалась по положительному сценарию и на жизненном пути встречалось мало невзгод. Судьба человека в его руках и, чтобы поспособствовать ее изменениям, нужно получить заряд положительной энергии и притянуть к себе удачу. Этому способствует зеркальная дата 11.11.
Дата, содержащая в себе четыре единицы является редкой и встречается только один раз в год, поэтому любителям нумерологии стоит обратить на нее особое внимание. Мистическая сила дня способствует продуктивности, легкому выполнению сложных дел, успешному выполнению всех заданий, связанных с интеллектом.
Однако обещаний, которые вы не собираетесь выполнять, в этот день давать не стоит, поскольку отрицательная энергетика поступка в будущем может вернуться к вам бумерангом. Жадности в этом дне тоже нет места — если в у вас попросили взаймы, можете смело одолжить деньги просящему, ведь энергетика четырех единиц даты этому благоволит.
Особую силу в этот день обретают энергетические вампиры. Для того, чтобы уберечься от них, старайтесь не вступать в конфликтные ситуации и напряженные дискуссии. Предпочтите шумным разговором отдых в спокойной обстановке за чашкой чая или кофе. Также для повышения энергии счастья в эту дату можно помедитировать. Часто четверку единиц в зеркальной дате истолковывают, как символ любви к себе. Поэтому не бойтесь посвящать время интеллектуальному и физическому развитию, отдыху и уходу за собой. Такие незамысловатые процедуры помогут вам оставаться в положительном настроении еще долгое время.