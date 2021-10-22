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Погода в Бердске 22 октября 2021: снижение температуры и облачность ожидаются в этот день

11:30:3810/21/2021
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22 октября отмечается народно - христианский праздник Яков Дровопилец.

22 октября начиналась активная подготовка к зиме, в том числе рубка дров и заготовка их на зиму. Фото: Pixabay.com

22 октября в Бердске температура воздуха немного понизится. С утра показатели составят +3, +6 градусов, а к обеду столбики термометра поднимутся до +8 тепла. При относительной влажности воздуха 69%. Ветер подует юго-западный, с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 756 мм ртутного столба.

22 октября отмечается народно - христианский праздник Яков Дровопилец. Праздник посвящен преподобному Иакову Алфееву, его житию, проповедованию христианства. В православных церквях проводятся службы в память об апостоле Иисуса Христа — Иакова. На Руси праздник получил другое название — Яков Дровопилец. Это связано с тем, что с 22 октября начиналась активная подготовка к зиме, в том числе рубка дров и заготовка их на зиму. Заготовка дров была ответственным делом. От того, как хозяева постараются, зависело, насколько жарко разгорится печь и как тепло будет в доме.

Кроме того, на Якова хозяйки готовили разнообразные каши из новых зерен и пироги. На столе обязательно должны были присутствовать грибы, так как на Якова Дровопильца последний раз ходили за ними в лес.

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традициипогода в бердскеприметы день Якова Дровопильца
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