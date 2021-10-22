Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных

Новое исследование показало, что красные кровяные тельца действуют как важные иммунные сенсоры, связывая внеклеточную ДНК, называемую нуклеиновой кислотой, присутствующей в кровообращении организма во время сепсиса и COVID-19, и что эта способность связывания ДНК запускает их удаление из кровообращения, приводя в движение воспаление и анемия во время тяжелой болезни и играют гораздо большую роль в иммунной системе, чем считалось ранее. Ученые давно знали, что красные кровяные тельца, которые необходимы для доставки кислорода по всему телу, также взаимодействуют с иммунной системой, но до сих пор не знали, влияют ли они напрямую на воспаление. Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, было опубликовано сегодня в журнале Science Translational Medicine.
«Анемия - распространенное явление, которым страдает около четверти населения мира. Острая воспалительная анемия часто наблюдается сразу после заражения, такого как паразитарные инфекции, вызывающие малярию», - сказал старший автор Нилам Мангалмурти, доктор медицины, доцент медицины в Пенсильвании. «В течение долгого времени мы не знали, почему у людей, находящихся в критическом состоянии из-за сепсиса, травмы, COVID-19, бактериальной инфекции или паразитарной инфекции, развивается острая анемия. Эти данные объясняют один из механизмов развития острой воспалительной анемии впервые», пишет Medical Xpress.
Толл-подобные рецепторы (TLR) представляют собой класс белков, которые играют ключевую роль в иммунной системе, активируя иммунные ответы, такие как выработка цитокинов. В этом исследовании были изучены эритроциты около 50 пациентов с сепсисом и 100 пациентов с COVID-19 и обнаружено, что во время этих заболеваний красные кровяные тельца экспрессируют на своей поверхности повышенное количество специфического белка TLR, называемого TLR9.
Результаты показали, что когда красные кровяные тельца связывают слишком много вызывающей воспаление нуклеиновой кислоты, они теряют свою нормальную структуру, в результате чего организм их больше не распознает. Это приводит к тому, что иммунные клетки, называемые макрофагами, «съедают» их, выводя из обращения в организме. Когда это происходит, это вызывает активацию иммунной системы в других непораженных органах, вызывая воспаление. Это механистическое открытие открывает двери для исследований того, как блокировать этот специфический рецептор и создавать целевые методы лечения аутоиммунных заболеваний, инфекционных заболеваний и целого ряда воспалительных заболеваний, связанных с острой анемией.
«Прямо сейчас, когда пациенты в отделении интенсивной терапии страдают анемией, а это почти все наши тяжелобольные, стандартом является переливание крови, которое, как уже давно известно, сопровождается множеством проблем, включая острое повреждение легких и повышенный риск смерти», - сказал Мангалмурти. «Теперь, когда мы знаем больше о механизме анемии, это позволяет нам взглянуть на новые методы лечения острой воспалительной анемии без переливания крови, такие как блокирование TLR9 на эритроцитах. Нацеливание на этот TLR9 также может быть способом ослабить некоторые из активация врожденного иммунитета без блокировки этого рецептора в иммунных клетках, которые очень важны для хозяина при борьбе с патогеном или травмой ».
Мангалмурти говорит, что это открытие связывания ДНК также может иметь значение для исследований использования эритроцитов в диагностике. Например, может ли врач взять эритроциты у пациента с пневмонией, секвенировать нуклеиновую кислоту, впитавшуюся инфекцией, и определить конкретный вид патогена, чтобы лучше определить, какой антибиотик назначить.
Мангалмурти и его коллеги изучают, подходит ли это для диагностики инфекции у пациентов в критическом состоянии и является ли этот механизм связывания ДНК эритроцитами универсальным механизмом анемии при паразитарных инфекциях.