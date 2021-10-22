Учёные нашли потенциально новый метод лечения болезни Бехтерева

В статье, опубликованной сегодня в журнале Science Translational Medicine, исследователи из Института артрита Шредера, входящего в Университетскую сеть здравоохранения (UHN) в Торонто, сделали открытие, которое может привести к новым методам лечения осевого спондилоартрита (в России это заболевание называется болезнью Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит), болезненного состояния изнурительной формы артрита, поражающего 1-2% канадцев и вызывающего воспаления в позвоночнике, суставах, глазах, кишечнике и коже.
«В настоящее время у нас очень мало терапевтических возможностей для большинства пациентов, живущих с SpA, и это разрушительное заболевание, которое напрямую влияет на качество жизни», - говорит доктор Нигил Харун, ревматолог, содиректор программы по спондилиту и старший автор книги, пишет Medical Xpress.
«Несмотря на то, что несколько методов лечения, включая биологические препараты, были одобрены для лечения СпА, 40-50% пациентов не реагируют на какие-либо методы лечения и развиваются сильная боль и аномальное образование новой кости», - говорит д-р Акихиро Накамура, первый автор статьи, научный сотрудник и доктор философии кандидат в лаборатории доктора Харуна. «Итак, существует острая необходимость в поиске новых эффективных методов лечения, которые охватывают все клинические симптомы SpA».
Исследование сосредоточено на роли фактора ингибирования миграции макрофагов (MIF), который функционирует как белок, вызывающий воспалительный или иммунный ответ в организме. До сих пор была неизвестна роль MIF в прогрессировании SpA.
В этом исследовании исследователи заметили, что экспрессия MIF и его рецептора CD74 повышена в крови и тканях доклинических моделей. Они также обнаружили, что нейтрофилы человека (тип лейкоцитов, которые индуцируют реакцию иммунной системы) у пациентов со SpA секретируют более высокие концентрации MIF по сравнению со здоровыми людьми. Это, в свою очередь, заставляет другие клетки вызывать еще большее воспаление.
"Это означает, что если организм подвергся воздействию триггера, у восприимчивых людей может вырабатываться слишком много MIF, что впоследствии может привести к диагностике SpA в более позднем возрасте. Если мы сможем заблокировать избыточное производство MIF на ранней стадии, мы может вызвать ремиссию заболевания и предотвратить инвалидность и смертность, связанные с SpA », - объясняет д-р Харун.
В статье 2017 года исследователи обнаружили, что концентрация или экспрессия MIF значительно увеличивается в крови, суставных жидкостях и тканях кишечника пациентов с SpA по сравнению с пациентами с артритом другого типа или здоровыми добровольцами. В той же статье они также продемонстрировали, что MIF может участвовать в развитии новых костных образований. Эти недавние открытия помогли закрепить эти результаты и углубить наше понимание роли MIF в SpA.
Специфический блокатор MIF, названный MIF098, успешно предотвращал и ограничивал начало заболевания и развитие SpA в доклинической модели. Теперь команда сосредоточится на тестировании потенциала других методов лечения, направленных на MIF, что может привести к поиску нового метода лечения SpA.
«Пациенты с SpA испытывают воспаление, боль, скованность, и со временем это может привести к сращению позвоночника и потере подвижности. Но этим пациентам приходится беспокоиться не только о самом заболевании», - говорит д-р Харун. «По сравнению с населением в целом вероятность инсульта увеличивается на 60%, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых или психических заболеваний - на 30%».
Для доктора Накамуры, врача из Японии, который приехал в Институт артрита Шредера, чтобы стать ведущим исследователем в области воспалительного артрита , эти новые открытия являются не чем иным, как «захватывающими».
«В исследованиях, как только мы сделаем новое открытие, оно может помочь гораздо большему количеству пациентов, чем я мог бы в моей клинике в Японии», - говорит доктор Накамура. «Так что это меня очень мотивирует».
Затем исследователи надеются проверить эффективность блокаторов MIF у пациентов с SpA с помощью клинических испытаний, в ходе которых они будут стремиться определить оптимальную концентрацию и частоту введения препаратов, нацеленных на MIF, для людей, а также изучить возможные побочные эффекты для обеспечения безопасности. .
«Лекарства, которые у нас есть в настоящее время, не работают для половины всех пациентов с СПА», - говорит д-р Харун. «В то же время частота артрита растет во всем мире. Мы считаем, что это лечение может быть эффективным для значительной части пациентов с СПА, включая тех, кто не отвечает на другие доступные в настоящее время методы лечения».