Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?

6:00:1110/21/2021
0

Исследователи обнаружили, что наиболее частым задокументированным неблагоприятным исходом был преждевременный разрыв плодных оболочек (10,3 процента родов).

Исследователи оценили изменения в частоте осложнений беременности, связанных с периодом пандемии. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных

Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёныхВ Москве с 28 октября закроют все, кроме аптек и продуктовых магазиновЕщё 105 новости

Пандемия коронавируса связана с повышенным риском нескольких неблагоприятных исходов беременности среди беременных женщин, застрахованных на коммерческой основе, согласно исследовательскому письму, опубликованному в Интернете 15 октября в JAMA Network Open, пишет Medical Xpress.

Shengzhi Sun, доктор философии из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, и его коллеги оценили изменения в частоте осложнений беременности, связанных с периодом пандемии, среди беременных женщин в США, имеющих коммерческое медицинское страхование. Хранилище данных OptumLabs было использовано для выявления 152 903 доставок в течение определенного периода пандемии COVID-19 (с 1 марта по 31 декабря 2020 г.) и 172095 доставок за тот же период в 2019г.

Исследователи обнаружили, что наиболее частым задокументированным неблагоприятным исходом был преждевременный разрыв плодных оболочек (10,3 процента родов), за которым следовали гестационный диабет (9,3 процента) и гестационная гипертензия (8,5 процента). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, определенный период пандемии был связан со статистически значимо более высоким риском гестационного диабета (относительный риск), гестационной гипертензии, медленного роста плода и преэклампсии.

«Наше исследование предоставляет новые доказательства связи пандемии с риском осложнений, которые редко документировались, включая гестационную гипертензию, медленный рост плода и преэклампсию», - пишут авторы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
беременностькоронавирусCOVID-19 вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страшно заболеть коронавирусом беременной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
6:00:11 10/21/2021
Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
5:30:38 10/21/2021
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
4:45:29 10/21/2021
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог
4:01:21 10/21/2021
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог
Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня
4:00:38 10/21/2021
Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня
Путин назвал абсурдом и фантасмагорией борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе
3:45:23 10/21/2021
Путин назвал абсурдом и фантасмагорией борьбу за равноправие мужчин и женщин на Западе
Путин заявил о кризисе цивилизации - мир стоит на пороге грандиозных перемен
3:23:52 10/21/2021
Путин заявил о кризисе цивилизации - мир стоит на пороге грандиозных перемен
Заложница локдауна: Ольга Бузова «с комом в горле» перенесла свой концерт «Вот она я» на 2022 год
3:11:24 10/21/2021
Заложница локдауна: Ольга Бузова «с комом в горле» перенесла свой концерт «Вот она я» на 2022 год
4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика
3:00:30 10/21/2021
4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика
Массово умирают дети в лихорадке от неизвестной болезни - она распространяется по Африке
2:30:13 10/21/2021
Массово умирают дети в лихорадке от неизвестной болезни - она распространяется по Африке