Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?

Пандемия коронавируса связана с повышенным риском нескольких неблагоприятных исходов беременности среди беременных женщин, застрахованных на коммерческой основе, согласно исследовательскому письму, опубликованному в Интернете 15 октября в JAMA Network Open, пишет Medical Xpress.
Shengzhi Sun, доктор философии из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, и его коллеги оценили изменения в частоте осложнений беременности, связанных с периодом пандемии, среди беременных женщин в США, имеющих коммерческое медицинское страхование. Хранилище данных OptumLabs было использовано для выявления 152 903 доставок в течение определенного периода пандемии COVID-19 (с 1 марта по 31 декабря 2020 г.) и 172095 доставок за тот же период в 2019г.
Исследователи обнаружили, что наиболее частым задокументированным неблагоприятным исходом был преждевременный разрыв плодных оболочек (10,3 процента родов), за которым следовали гестационный диабет (9,3 процента) и гестационная гипертензия (8,5 процента). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, определенный период пандемии был связан со статистически значимо более высоким риском гестационного диабета (относительный риск), гестационной гипертензии, медленного роста плода и преэклампсии.
«Наше исследование предоставляет новые доказательства связи пандемии с риском осложнений, которые редко документировались, включая гестационную гипертензию, медленный рост плода и преэклампсию», - пишут авторы.