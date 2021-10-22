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Яков Дровопилец: почему по приметам на народный праздник именно 22 октября хозяйки пекут пироги, а на стол ставят сыроежки

1:00:2210/22/2021,София Мальцева
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В это время начинается приготовление к долгой холодной зиме.

В народе считали, что деревья, которые срубили осенью, могли дать особенно горячее пламя в печке. Фото: Pixabay.com

Яков был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Перед тем, как стать учеником Христа и проповедовать христианство, он занимался мытарством, сбором налогов с населения. Он пострадал за веру так же, как и свой учитель, и был казнен на кресте по пути в Египет. В православных храмах проходят богослужения в память о святом.

По народной традиции праздник называют Яков Дровопилец. Поскольку 22 октября было началом активной подготовки к зимним морозам, в том числе рубка дров и последующая их заготовка на зиму.

Все народные праздники на Руси проходят со своими обычаями. Яков Дровопилец отмечается поздней осенью. В это время начинается приготовление к долгой холодной зиме. В народе считали, что деревья, которые срубили в осенне время, могли дать особенно горячее пламя в печке. Все из-за того, что осенью стволы деревьев отдают свои соки в землю, подготовившись к морозам. Приготовлением дров осенью начинали заниматься очень тщательно. Жители деревень заготавливали их именно 22 октября, не раньше.

Еще одной важной традицией было приготовление пирогов с начинкой из каши, которая готовилась из зерен нового урожая. Поэтому каша из проса или пшеницы, ячменя в этот день была главным блюдом на каждом столе у крестьян. Самое главное, кашу подавали с большим количеством сала или масла.

Кроме этого, в праздник традиционно собирали и заготавливали грибы. 22 октября — совершали последний поход за грибами. Грибы, которые собрали, заготавливали на зиму или ставили на праздничный стол. В этот день приглашали к себе гостей. Всей семьей совершали проводы теплой осени, встречая холода, снег и мороз.

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