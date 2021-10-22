Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики

В мире произошло столько всего, что заставило людей глубже задуматься о своем психическом благополучии и устойчивости в трудные времена.
Более 50% населения в какой-то момент своей жизни боролись с проблемой психического здоровья. Они могут быть такими же инвалидизирующими, как и физические условия, и являются одной из основных причин инвалидности и смертности в мире. Однако нам очень мало известно о том, что их вызывает, и важно выявить ранние признаки психических расстройств и принять профилактические меры, пишет Medical Xpress.
Многие думают о том, как решать проблемы психического здоровья, но что, если бы существовал способ обнаружить признаки психического заболевания в раннем возрасте?
Новое исследование лаборатории Дины Барч, профессора и заведующего кафедрой психологии и мозговых наук в области искусств и наук, и профессора психиатрии и радиологии Грегори Б. Коуча в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показывает, что генетический риск для психических расстройств связано со структурой мозга и возникновением психотических переживаний у 9- и 10-летних детей.
«Мы все еще работаем над пониманием траекторий психотических переживаний в детстве», - сказала Николь Керхер, ведущий автор исследования, преподаватель психиатрии в Медицинской школе и научный сотрудник лаборатории Барча.
«Хотя текущее исследование не рассматривает этот вопрос, только часть людей с тяжелыми психотическими переживаниями, вероятно, разовьется с психотическим расстройством во взрослом возрасте», - сказал Керхер. «Это исследование является частью исследовательской программы, целью которой является определение наиболее важных предикторов психотических переживаний».
Керхер сказал, что важно определить, что квалифицируется как психотический опыт. Согласно исследованию, психотический опыт (PLE) - это «доклинический симптом шизофренического спектра, включающий нарушения восприятия и легкие бредовые мысли». Исследование недавно было опубликовано в журнале « Биологическая психиатрия: когнитивная нейронаука и нейровизуализация».
В исследовании конкретно рассматривалась связь между PLE в детстве и полигенными оценками (PGS), связанными с психопатологией, которые Керхер определил как «предполагаемую генетическую предрасположенность к данному признаку или результату». В исследовании также использовалась и другая информация, в том числе структура мозга на основе показателей МРТ и когнитивных функций.
Чтобы изучить эту взаимосвязь, Керхер и ее соавторы использовали исходные данные из исследования развития мозга подростков, долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей в Соединенных Штатах, финансируемого Национальными институтами здравоохранения (NIH) . Исследователи использовали исследование для получения выборки детей европейского происхождения, а также исследовали выборку детей африканского происхождения в последующих анализах.
После того, как опекуны дали согласие, дети, участвовавшие в исследовании, заполнили анкету из 21 пункта, в которой основное внимание уделялось возникновению PLE в течение этого месяца. Ассистенты зачитывают вопросы участникам. Общий балл использовался для определения уровня PLE для каждого участника.
Результаты показали, что у 44,6% участников не было психотических переживаний, о которых можно было бы сообщить. Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что, хотя психотические переживания в детстве не обязательно являются необычными, у некоторых детей они могут вызывать беспокойство.
Чтобы копнуть немного глубже, исследователи разделили участников на три группы на основе их значений PLE. В первую группу вошли те, кто сообщил об отсутствии PLE, во вторую группу вошли те, кто сообщил об одном или нескольких PLE без существенного бедствия, а в третью группу вошли те, кто сообщил об одном или нескольких PLE с существенным бедствием.
«Хотя некоторые дети, вероятно, испытывают преходящие явления, текущие исследования показывают, что только часть детей, испытывающих более серьезные явления, демонстрирует связь с полигенной предрасположенностью к психозам», - сказал Керхер. «Это указывает на потенциальную клиническую значимость ранних тяжелых психотических переживаний, включая повышенную генетическую предрасположенность к психозам».
Исследователи обнаружили, что полигенные оценки уровня образования прочно связаны с психотическими переживаниями в детстве.
«Были доказательства того, что эти ассоциации могут частично объясняться когнитивными способностями и объемом мозга», - сказал Керхер.
В этом исследовании большая часть участников была европейского происхождения. Дополнительные исследования могут позволить изучить последствия психотических переживаний у детей из других групп населения. Каким бы важным ни было это исследование, оно только начинает раскрывать то, как детские психотические переживания задают тон для будущих психотических симптомов.
«Будущие исследования должны начать изучение того, можно ли использовать тяжелые PLE в детстве в качестве маркеров для дальнейшей оценки и даже потенциального вмешательства», - сказал Керхер. «В целом, полученные данные помогают в дальнейшем выяснении потенциальных генетических маркеров развития ранних психотических переживаний».