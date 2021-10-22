Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики

7:30:2010/21/2021,Бритни Уиллер, Вашингтонский университет в Сент-Луисе
0

Исследователи обнаружили, что полигенные оценки уровня образования прочно связаны с психотическими переживаниями в детстве.

«Мы все еще работаем над пониманием траекторий психотических переживаний в детстве», - сказала Николь Керхер, ведущий автор исследования, преподаватель психиатрии в Медицинской школе и научный сотрудник лаборатории Барча.

В мире произошло столько всего, что заставило людей глубже задуматься о своем психическом благополучии и устойчивости в трудные времена.

Более 50% населения в какой-то момент своей жизни боролись с проблемой психического здоровья. Они могут быть такими же инвалидизирующими, как и физические условия, и являются одной из основных причин инвалидности и смертности в мире. Однако нам очень мало известно о том, что их вызывает, и важно выявить ранние признаки психических расстройств и принять профилактические меры, пишет Medical Xpress.

Многие думают о том, как решать проблемы психического здоровья, но что, если бы существовал способ обнаружить признаки психического заболевания в раннем возрасте?

Новое исследование лаборатории Дины Барч, профессора и заведующего кафедрой психологии и мозговых наук в области искусств и наук, и профессора психиатрии и радиологии Грегори Б. Коуча в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показывает, что генетический риск для психических расстройств связано со структурой мозга и возникновением психотических переживаний у 9- и 10-летних детей.

«Мы все еще работаем над пониманием траекторий психотических переживаний в детстве», - сказала Николь Керхер, ведущий автор исследования, преподаватель психиатрии в Медицинской школе и научный сотрудник лаборатории Барча.

«Хотя текущее исследование не рассматривает этот вопрос, только часть людей с тяжелыми психотическими переживаниями, вероятно, разовьется с психотическим расстройством во взрослом возрасте», - сказал Керхер. «Это исследование является частью исследовательской программы, целью которой является определение наиболее важных предикторов психотических переживаний».

Керхер сказал, что важно определить, что квалифицируется как психотический опыт. Согласно исследованию, психотический опыт (PLE) - это «доклинический симптом шизофренического спектра, включающий нарушения восприятия и легкие бредовые мысли». Исследование недавно было опубликовано в журнале « Биологическая психиатрия: когнитивная нейронаука и нейровизуализация».

В исследовании конкретно рассматривалась связь между PLE в детстве и полигенными оценками (PGS), связанными с психопатологией, которые Керхер определил как «предполагаемую генетическую предрасположенность к данному признаку или результату». В исследовании также использовалась и другая информация, в том числе структура мозга на основе показателей МРТ и когнитивных функций.

Чтобы изучить эту взаимосвязь, Керхер и ее соавторы использовали исходные данные из исследования развития мозга подростков, долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей в Соединенных Штатах, финансируемого Национальными институтами здравоохранения (NIH) . Исследователи использовали исследование для получения выборки детей европейского происхождения, а также исследовали выборку детей африканского происхождения в последующих анализах.

После того, как опекуны дали согласие, дети, участвовавшие в исследовании, заполнили анкету из 21 пункта, в которой основное внимание уделялось возникновению PLE в течение этого месяца. Ассистенты зачитывают вопросы участникам. Общий балл использовался для определения уровня PLE для каждого участника.

Результаты показали, что у 44,6% участников не было психотических переживаний, о которых можно было бы сообщить. Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что, хотя психотические переживания в детстве не обязательно являются необычными, у некоторых детей они могут вызывать беспокойство.

Чтобы копнуть немного глубже, исследователи разделили участников на три группы на основе их значений PLE. В первую группу вошли те, кто сообщил об отсутствии PLE, во вторую группу вошли те, кто сообщил об одном или нескольких PLE без существенного бедствия, а в третью группу вошли те, кто сообщил об одном или нескольких PLE с существенным бедствием.

«Хотя некоторые дети, вероятно, испытывают преходящие явления, текущие исследования показывают, что только часть детей, испытывающих более серьезные явления, демонстрирует связь с полигенной предрасположенностью к психозам», - сказал Керхер. «Это указывает на потенциальную клиническую значимость ранних тяжелых психотических переживаний, включая повышенную генетическую предрасположенность к психозам».

Исследователи обнаружили, что полигенные оценки уровня образования прочно связаны с психотическими переживаниями в детстве.

«Были доказательства того, что эти ассоциации могут частично объясняться когнитивными способностями и объемом мозга», - сказал Керхер.

В этом исследовании большая часть участников была европейского происхождения. Дополнительные исследования могут позволить изучить последствия психотических переживаний у детей из других групп населения. Каким бы важным ни было это исследование, оно только начинает раскрывать то, как детские психотические переживания задают тон для будущих психотических симптомов.

«Будущие исследования должны начать изучение того, можно ли использовать тяжелые PLE в детстве в качестве маркеров для дальнейшей оценки и даже потенциального вмешательства», - сказал Керхер. «В целом, полученные данные помогают в дальнейшем выяснении потенциальных генетических маркеров развития ранних психотических переживаний».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
детствостресспсихическое расстройство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Много стресса было в вашем детстве?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики
7:30:20 10/21/2021
Как определить наличие генетического психического заболевания у ребенка? Врачи нашли способ ранней диагностики
В чем встречать Новый год 2022: какой цвет платья и рубашки выбрать, какой макияж и какая прическа
7:15:46 10/21/2021
В чем встречать Новый год 2022: какой цвет платья и рубашки выбрать, какой макияж и какая прическа
Учёные нашли потенциально новый метод лечения болезни Бехтерева
7:00:32 10/21/2021
Учёные нашли потенциально новый метод лечения болезни Бехтерева
Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницу
6:30:35 10/21/2021
Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницу
Что делать с листвой деревьев на даче: чем они могут быть полезны и нужно ли от них под зиму избавиться?
6:15:34 10/21/2021
Что делать с листвой деревьев на даче: чем они могут быть полезны и нужно ли от них под зиму избавиться?
Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
6:00:11 10/21/2021
Врачи назвали самые частые осложнения беременности во время коронавируса. Чем рискуют мать и ребенок?
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
5:30:38 10/21/2021
Эритроциты играют важную роль в формировании иммунитета: новое открытие учёных
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
4:45:29 10/21/2021
Можно ли на выходные 23 и 24 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог
4:01:21 10/21/2021
Частая ревакцинация от коронавируса грозит параличом, предупредил иммунолог
Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня
4:00:38 10/21/2021
Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня