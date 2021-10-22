Нужно ли мне худеть? 10 главных признаков, что вы здоровы даже при наличии лишнего веса

Когда большинство из нас думает о своем здоровье, мы, кажется, сосредотачиваемся только на своем весе и на том, где мы можем снизить индекс массы тела. Или часто мы судим о себе по самому требовательному из критиков, критикуемому в нашем собственном зеркальном отражении.
Тем не менее, существует множество признаков, по которым можно безопасно оценить состояние вашего здоровья, которые не имеют ничего общего с цифрами на шкале или количеством целлюлита на бедрах, пишет Your Tango.
Вот несколько недооцененных способов оценить состояние вашего здоровья и, надеюсь, найти что-то, что вы можете улучшить и почувствовать себя лучше!
1. Вы не страдаете запорами.
Здоровый и регулярный стул очень важен не только для пищеварительной системы, но и для всего организма. Когда вы ходите каждый день, токсины выводятся, и вы в конечном итоге избегаете распространения воспаления по телу.
Мы не будем много говорить о том, как выглядит то, что попадает в унитаз, но проследим, чтобы оно не было кровавым и не рыхлым. 'Достаточно.
2. Ваша моча прозрачная.
При правильном увлажнении ваша моча будет светло-желтой или прозрачной, и это хороший признак того, что ваши почки функционируют должным образом . Каждый раз, когда вы видите темную мочу, вам нужно быстро выпить стакан воды.
3. Регулярные менструации.
Типичный цикл менструации может варьироваться от 21 до 35 дней, поэтому, если у вас нерегулярные периоды между этими периодами, вам, возможно, придется проверить это. Регулярные месячные продолжительностью от двух до семи дней являются хорошим показателем того, что ваша репродуктивная система работает оптимально.
4. Вы можете справиться с эмоциональным стрессом.
Это так легко упустить из виду, потому что мы всегда работаем под давлением стресса и не замечаем, когда наши реакции становятся автоматическими и неуправляемыми. Между прочим, использование помощи психотерапевта полностью соответствует вашему эмоциональному бремени.
5. У вас чистая кожа.
Помимо прыщей у взрослых, если у вас вспышки гормональных прыщей или другие проблемы с кожей, у вас могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Кожа - наш самый большой орган, и если на нем нет признаков расстройства, это отличный показатель хорошего здоровья.
6. Вы регулярно двигаетесь.
Бегаете ли вы марафоном или делаете 10-минутную растяжку на роликах каждое утро, если вы каждый день прилагаете усилия, чтобы двигать своим телом осмысленно, у вас все отлично!
7. Вы питаетесь осознанно.
Осознанное питание не означает, что вы должны соблюдать строгую диету. Это просто означает, что вы едите, пока не насытились, а затем останавливаетесь. Кроме того, вы сознательно едите фрукты и овощи, избегая при этом обработанных продуктов.
8. У вас есть хорошие друзья.
Исследования показывают время и время снова , что друзья являются невероятно полезными для нашего здоровья. Так что уделите время тем девичьим вечерам!
9. Вы редко болеете.
Время от времени заражаться вирусом или простудой - это нормально, но если вы постоянно боретесь с чем-то, скорее всего, ваша иммунная система взывает о помощи. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз заболели, значит, вы что-то делаете правильно!
10. Вы спите спокойно.
Если у вас нет проблем с засыпанием (или засыпанием) большую часть ночи , считайте, что вам повезло. Нерегулярный сон может указывать на серьезные проблемы, такие как апноэ во сне, бессонница или гастроэзофагеальное рефлюксное расстройство.