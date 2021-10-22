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23 октября – день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии: как Бог услышал молитвы святого Евлампия и почему язычники не смогли сжечь их заживо

2:00:5010/22/2021,София Мальцева
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Евлампий был сильно возмущен, что император вместо того, чтобы защищать страну от врагов, истребляет собственное население.

Монастырь в Турции. Фото: Pixabay.com

23 октября отмечается память святых праведников Евлампия и Евлампии. Они были родные брат и сестра, проживая в начале четвертого века в Никодимии, во времена правления императора Максимилиана, который славился своей нетерпимостью по отношению к последователям христианства. Однажды он издал указ, который осуждал все христиан на смерть. Евлампий был сильно возмущен, что император вместо того, чтобы защищать страну от врагов, истребляет собственное население. Юношу повели на суд и захотели, чтобы тот отказался от христианства.

Но он этого не сделал, и святого Евлампия вначале истязали железными прутами, после чего положили на раскаленный железный лист.

Внезапно мученик захотел прийти в языческий храм. Судьи сначала подумали, что дух святого сломлен. Но вместо этого они увидели, как в храме Марса святой начал молиться Богу, чтобы идол был разрушен. Тогда здание с силой и грохотом упало на Землю, За это его снова схватили и подвергли пыткам.

После этого сестра мученика Евлампия пришла в суд и назвала себя христианской, обрекнув себя на мучения.

По преданию, язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить никакого вреда. После долгих истязаний император приказал отрубить голову Евлампию, и он покинул мир. А его сестра умерла от горя. Видя их мучения, уверовало около 200 человек, которые были усечены мечом.

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традициипраздникидень святого Евлампия и Евлампии
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