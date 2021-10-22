7 мужских поступков, говорящих о том, что у вас токсичные отношения

Послушайте, никакие отношения и ни один человек не идеальны. Путешествовать по жизни в паре сложно, но это совершенно не дает никому возможности манипулировать вами и обращаться с вами как с ничтожеством. Единственная проблема в том, что иногда трудно отличить нормальные отношения от по-настоящему токсичных привычек.
Но вы можете быстро сказать "до свидания" партнеру, который отображает какой - либо из этих признаков токсического отношения, пишет Your Tango.
1. Они все время говорят, как сильно вы им нравитесь, но успевают появиться у вас только пару раз в месяц.
Если кто-то действительно хочет построить отношения, он предложит гораздо больше, чем просто пустословие о том, чтобы быть готовым стать серьезным. Он или она найдет время в плотном графике для новой любви. Этот тип незаметных токсичных людей не только редко видит вас, но и почти никогда не звонит.
Работа над чем-то большим, чем случайный текст, отнимает слишком много времени и энергии от невероятно сложной жизни господина или госпожи Посвященного-Тебе-О да-как-тебя-зовут? И, скорее всего, этот замечательный новый любовник винит нехватку времени, которое вы двое проводите вместе, в том, что вы всегда заняты!
2. Они говорят, что вы великолепны, но в вас всегда есть что-то, что они критикуют.
Этот заклинатель думает, что ты лучший человек со времен изобретения шоколадных пирожных. И все же - вы наносите слишком много макияжа, или вам следует нанести больше макияжа, или вы не умеете слушать, или вы слишком тихи, или ... Вы уловили суть.
Встречаться с человеком, который не может поддержать вас таким, какой вы есть, и который всегда находит «мелочи», которые следует улучшать, означает, что единственное улучшение, которое вы действительно должны сделать, - это как можно скорее выбросить мистера или мисс Поиск неисправностей из своей жизни.
3. Они умеют говорить о своих проблемах, но не слушают, когда вы думаете о чем-то.
Человек, который постоянно думает обо мне, ожидает, что вы будете рядом с ним, прислушиваясь к каждому произнесенному слову. Когда он или она шмыгает носом, ваша работа - перекусить куриным супом. Однако, если у вас есть что-то, о чем вы хотите посоветовать или просто послушать, глаза вашего возлюбленного приобретают остекленевший вид, и разговор быстро возвращается к его или ее любимой теме - угадайте, кто?
Не позволяйте себе думать, что все, что у вас на уме, не так важно, как потребности вашего возлюбленного. Здоровые отношения - это улицы с двусторонним движением, а не только с односторонним движением.
4. Они завидуют, когда у вас все хорошо.
Этот супер-незащищенный человек не может терпеть, когда с вами происходит что-то хорошее. Если ваш новый партнер сводит к минимуму ваш успех («конечно, конечно, хорошо, что это случилось, теперь позвольте мне поговорить о сделке, которую я собираюсь!»), Будет действовать обиженно, пассивно-агрессивно, эмоционально отстраненно, ревниво и / или очень угрюмо хвала тебе до небес за твоё достижение, Хьюстон, у нас проблема.
Ваш лучший ход в этом случае: отменить миссию!
5. Они никогда не ошибаются; абсолютно неспособны извиняться.
Человек, с которым вы встречаетесь, не обязательно должен быть нарциссом, чтобы продемонстрировать, что он или она не заслуживает вашего рассмотрения как потенциального партнера на всю жизнь.
Когда кто-то всегда должен быть прав, даже если очевидно, что он или она неправ, это признак безудержной жесткости и самоотречения.
Многие женщины на сеансах терапии рассказывали, как их партнеры совершали плохие поступки, начиная от того, чтобы выставлять их напоказ, заканчивая демонстрацией плохого настроения, но при этом отказываясь признавать свое плохое поведение. Одна женщина сказала: «Билл открыл дверцу машины впервые за два месяца свиданий, что, как я подозреваю, было самым близким, что он когда-либо подходил к тому, чтобы сказать:« Мне очень жаль».
6. Они глубоко влюблены в вас, хотя отношения только начинаются.
Поначалу это может показаться лестным, когда новая любовь сбивает вас с ног, страстно заявляя, что вы самый потрясающий человек на земле и что он или она никогда не сможет жить без вас. Но вместо того, чтобы быть лестным, это признак того, что с вашим поклонником что-то не так.
Это не значит, что вы не заслуживаете страстного обожания, но настоящая любовь строится медленно , за месяцы или годы знакомства и принятия другого человека - недостатки и все такое. Если вы получаете букеты дорогих цветов, 10 телефонных звонков в день, отчаянные сообщения, когда вы не сразу отвечаете, и другие признаки навязчивого внимания, прекратите отношения до того, как страсть перейдет в опасное собственничество.
7. Они постоянно ругают бывших.
Когда человек изображает себя совершенно невинным и бывшим любовником за кого-то, кто является злобным, эгоистичным, гротескным человеком, не обладающим ни одним искупительным качеством, ваш ответ должен быть таким: «Хорошо, я ухожу отсюда. Удачи тебе."
Потому что безжалостно отвратительное излияние приносит сообщение о том, что однажды о вас будут говорить именно об этом.