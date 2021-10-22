Сердечный приступ: старше 60 лет предупреждены не принимать обычные болеутоляющие - «потенциально серьезный» риск

По данным NHS, аспирин может помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты у людей из группы высокого риска. Однако новый совет американских исследователей показывает, что это лекарство не следует принимать людям старше 60 лет, так как есть еще один риск, который сводит на нет его преимущества, пишет EXPRESS.
Сердечный приступ - это серьезная неотложная медицинская помощь, требующая немедленной помощи. Во время сердечного приступа внезапно блокируется приток крови к органу. Людям из группы риска обычно рекомендуют принимать статины или аспирин, чтобы снизить вероятность их получения. Но новое исследование показывает, что как только людям исполняется 60 лет, они должны отказаться от приема популярного обезболивающего в качестве профилактики.
Как и все лекарства, аспирин имеет возможные побочные эффекты. У одного из них кровотечение более легкое, чем обычно, поскольку лекарство разжижает кровь.
Это может быть что угодно, от порезов, которые требуют больше времени для остановки кровотечения и кровотечения из носа, до внутреннего кровотечения в некоторых случаях.
Целевая группа профилактических служб США сообщает, что риск внутреннего кровотечения выше у людей старше 60 лет, и сводит на нет преимущества регулярного приема этой таблетки для предотвращения сердечных заболеваний .
Хотя органы здравоохранения признают, что аспирин предотвращает сердечные приступы и инсульты для тех, кому за 40, они предостерегают от «более тесного баланса пользы и вреда» для тех, кому за 60.
«Ежедневное употребление аспирина может помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты у некоторых людей, но оно также может вызвать потенциально серьезный вред, например, внутреннее кровотечение», - сказал доктор Джон Вонг, член рабочей группы.
Он добавил: «Последние данные очевидны: начинать ежедневный прием аспирина у людей старше 60 лет для предотвращения первого сердечного приступа или инсульта не рекомендуется».
Однако для более молодых людей прием аспирина все же может быть вариантом.
«Важно, чтобы люди в возрасте от 40 до 59 лет, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, обсудили со своим врачом вместе, чтобы решить, подходит ли им начало приема аспирина», - сказал доктор Вонг. Вам, возможно, порекомендовали принимать низкие дозы аспирина ежедневно, если вы пережили инсульт или сердечный приступ, чтобы предотвратить повторный приступ.
Еще одна причина для приема аспирина в качестве профилактики - это высокий риск сердечного приступа, например, из-за болезни сердца.
Вам следует принимать суточную дозу аспирина только по рекомендации врача.
Если вам больше 60 лет и вы беспокоитесь о приеме аспирина, поговорите со своим врачом о других вариантах.
Какие еще есть варианты предотвращения сердечного приступа?Если ваш риск не очень высок, достаточно внести изменения в образ жизни в свой распорядок дня.
Вот три основных пункта, которые перечисляет NHS для предотвращения сердечного приступа:
- Здоровое сбалансированное питание
- Бросить курить
- Поддержание артериального давления на нормальном уровне.
Часто помогает придерживаться здоровой диеты , снизить потребление алкоголя и регулярно заниматься спортом, чтобы поддерживать уровень артериального давления .
Если ваш риск выше, вам могут прописать статины, которые могут помочь снизить уровень «плохого холестерина », а также снизить риск сердечных приступов.
Высокий уровень «плохого холестерина» может быть опасным, так как он может привести к затвердеванию и сужению артерий, что приведет к другим сердечным заболеваниям.
В Великобритании по рецепту врача доступны пять различных типов статинов.
Если вы подвержены риску сердечного приступа, всегда следуйте советам врача о профилактике и приеме лекарств.