Строгие запреты на церковный день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии: о чем нужно помнить и сделать сегодня

В годы правления Максимилиана свершались гонения на христиан, от этого многие жители страны из пострадали. В то время жил один храбрый юноша по имени Евлампий и его сестра Евлампия. Они вместе с остальными христианами скрывались в горах и лесу от преследователей веры. Однажды его послали в город за хлебом, который нужно было тайно принести к ним в убежище. Тогда он увидел на входе в Никомидию императорский указ, который сообщал, что всех христиан нужно убивать.
От увиденного Евлампий громко сказал, что Царь поступает неправильно, убивая свой собственный народ, вместо того чтобы бороться со врагами.
За это стражники схватили святого Евлампия и привели на суд. Беззаконный же судья, увидев Евлампия - молодого и красивого юношу, судья стал его уговаривать поклониться идолам. Но святой Евлампий не отрекся от Господа. И изъявил готовность идти на всякие муки за Христа Господа своего. Тогда святого обрекли на долгие мучения, которые он храбро выдержал и молился во время них. В какой-то момент святой попросился зайти в языческий храм. Судья сначала решил, что святой одумался, раз захотел поклониться языческим богам. Они привели его в здание, и тут юноша сделал то, что они не ожидали. Он начал молиться Богу, прося го разрушить этот храм, Господь услышал его и здание резко рухнуло.
Об этом услышала сестра мученик Евлампия. Она не стала долго ждать и тогда пошла сама в город на суд. Она громко заявила, что тоже христианка и готова пойти на страдания ради Господа.
Тогда мучитель повелел начать пытать верующих вместе, но они все выдержали, потому что молились Богу, который защищал их от боли.
Не зная, что еще делать с ними, мучитель осудил брата и сестру на усечение головы. Святого Евлампия обезглавили, а сестра его умерла раньше от горя.
В этот день в народе существовали запреты, которые обязательно соблюдали.
Не следует начинать новые дела. Иначе все пойдет прахом и задуманное не получится. Нельзя на Евлампия и Евлампию подметать пол. Так можно вымести из дома здоровье и благополучие. В этот день не совершают покупки. Согласно народному поверью, они будут неудачными. Вещи быстро порвутся, а техника выйдет из строя.