Почему дёргается глаз? 5 причин такого состояния и когда нужно срочно к врачу

У всех подергивались веки. Нервный тик часто проходит сам по себе в течение нескольких минут. В большинстве случаев это безвредно. Однако, если это явление происходит чаще в течение нескольких недель, вам следует проверить физические причины, пишет Focus Online.
Подергивание мышцы века также может быть признаком серьезного физического дискомфорта:
1. Предупреждающий знак о высоком кровяном давлении.
Если у нас повышается кровяное давление, пульсирующий кровеносный сосуд может раздражать нерв в нашем глазу. Затем мышца века начинает подергиваться. Если у вас постоянно высокое кровяное давление, это может иметь серьезные последствия - например, сердечную недостаточность или инсульт. Если вы подозреваете, измеряйте артериальное давление в разное время. Высокое кровяное давление присутствует в пределах от 140 до 90 мм рт.ст. Затем вам следует посоветоваться с врачом о возможных методах лечения.
2. Предупреждающий знак перегорания.
Даже когда мы в стрессе, у нас повышается кровяное давление. Поэтому постоянно подергивающееся веко может быть ранним признаком выгорания. Лучше переключите передачу на более низкую. Упражнения на расслабление могут снова успокоить мышцы.
3. Предупреждающий признак дефицита магния.
Магний поддерживает работу наших мышц и нервов. Дефицит минерала может вызвать подергивание мышц. Поскольку дефицит магния может привести к головным болям и бессоннице, вы также должны серьезно отнестись к этому предупреждающему сигналу. Немецкое общество питания рекомендует от 300 до 350 миллиграммов магния в день.
4. Предупреждающий знак о заболевании щитовидной железы.
Наша щитовидная железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4. Помимо прочего, они влияют на рост нашей нервной системы, регулируют температуру тела и участвуют в метаболических процессах. Если орган производит слишком много его, это может быть заметно по сердцебиению, нервозности или подергиванию мышц. Врач может диагностировать дисфункцию щитовидной железы и лечить ее соответствующими лекарствами.
5. Предупреждающий знак чрезмерного употребления алкоголя.
Злоупотребление алкоголем и другими наркотиками может нанести непоправимый ущерб мозгу. Если нервы перестают правильно передавать сигналы, это может проявляться, в том числе, в неконтролируемых подергиваниях век. Пострадавшим следует как можно скорее обратиться за профессиональной помощью. В противном случае физическое повреждение и подергивание глаз будут длиться всю жизнь.