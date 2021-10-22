Женский целибат: «Мне обидно, что моя жизнь закончилась». Как живут женщины в таком состоянии?

Каково это - жить без партнера, когда вы его хотите - и когда даже мимолетная сексуальная связь кажется невозможной?
Когда женщина по имени Алана придумала термин «инсель» в конце 90-х, она не могла предсказать результат. То, что начиналось как безобидный веб-сайт, объединяющий одиноких, «невольных безбрачных» мужчин и женщин, превратилось в подпольное онлайн-движение, связанное с мужским насилием и крайним женоненавистничеством.
В 2014 году Эллиот Роджер зарезал и застрелил шесть человек в Калифорнии, обвинив «девушек», которые отвергли его и обрекли на «существование в одиночестве, отвержении и невыполненных желаниях». С тех пор были совершены многочисленные нападения со стороны людей, отождествляющих себя с инсельской культурой, в том числе Джека Дэвисона, убившего этим летом пять человек в Плимуте, прежде чем направить оружие на себя. В самых темных уголках Интернета группы инцелов стали питательной средой для токсичных мужских прав, помещая их в списки преступлений на почве ненависти по всей Великобритании, пишет Guardian.
Но не только мужчины-инселы пытаются найти сексуальные связи в современном мире. Некоторые молодые женщины обращаются к онлайн-площадкам «femcel», чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются, будучи невольными соблюдающими целибат.
Их сопротивление - ненасильственное. Вместо того, чтобы обвинять противоположный пол в своем несчастье, как это делают некоторые из их коллег-мужчин, женщины склонны полагать, что их собственное «уродство» является первопричиной их одиночества. Размещая анонимно на платформах, которые они разработали для себя, они утверждают, что невидимы из-за своего ненормального внешнего вида, и что наша ориентированная на красоту, женоненавистническая культура не позволяет их принять. Есть гнев и открытая борьба с чувством собственного достоинства, но нет крайней ненависти или чувства собственного достоинства внутри сообщества.
Между тем, гораздо большее количество женщин не будут называть себя femcel, а живут непреднамеренно целомудренной жизнью. Они разделяют многие опасения женщин.
39-летняя Кейтлин не называет себя femcel, но она не занимается сексом почти восемь лет и не думает, что найдет другого сексуального партнера. «Я непривычно привлекательна, и мужчины ко мне никогда не подходят», - говорит она. «Они не смотрят на меня. Я прошла курс терапии, чтобы попытаться решить эти проблемы, но свидания кажутся бесплодной пустошью. Чем старше я становлюсь, тем хуже, потому что я пропустила короткое время, чтобы выйти замуж и создать семью».
Она никогда не говорит людям, что она целомудренна, потому что это заставляет ее чувствовать себя «ненормальной» и неполноценной. «Я чувствую много гнева и боли из-за того, что моя жизнь закончилась таким образом. Я изо всех сил пытаюсь справиться с тем фактом, что я могу никогда не найти партнера. Общество усложняет ситуацию, потому что по достижении определенного возраста люди склонны объединяться в пары и формировать свои собственные изолированные единицы, и жизнь одиноких людей становится одинокой».
Хотя Кейтлин морально не против случайного секса, это не тот опыт, который ей подходит. У нее было два кратковременных отношения, которые закончились горем. В общинах инцелов - и даже в обществе в целом - распространено мнение, что женщины имеют привилегию, потому что они могут заниматься сексом в любое время. Это не только неправда, как будут свидетельствовать многие женщины, но и, как отмечает Кейтлин, не всякий секс доставляет удовольствие. «Как правило, мужчины, которые не состоят в отношениях с вами, не приносят удовольствия», - говорит она. «Риск быть отвергнутым впоследствии высок, что делает секс еще менее приятным. Как женщина, вы хотите, чтобы вас желали, а не относились к вам как к куску мяса».
Кейтлин знает, что мужчины также борются с проблемами самооценки, связанными с внешностью, но считает, что женщины испытывают большее давление. «Меня не особо привлекает чья-то внешность или рост. Я предпочитаю познакомиться с кем-нибудь и развить влечение. Но я чувствую, что мужчина, который не сразу нашел меня привлекательной, никогда не научится меня привлекать. Я вижу много красивых женщин, встречающихся с некрасивыми мужчинами, но редко наоборот. У мужчин больше способов привлечь партнера, чем внешность».
Дискриминация по внешнему виду, которую сообщества женщин называют «лукизмом», - не единственная причина, по которой некоторые женщины не могут найти сексуального партнера. Риск мужского насилия всегда вызывал беспокойство, но полуанонимный характер свиданий через приложения усилил эти опасения для многих женщин.
49-летняя Джейн не замужем восемь лет и пять лет хранила целомудрие. Хотя она хотела бы иметь половую жизнь, она не готова идти на компромисс со своими принципами, стремясь к случайным отношениям с кем-то, кого она только что встретила в Интернете. «Я не хочу приглашать кого-то, кого я не знаю, в свой дом, потому что вы никогда не знаете о рисках». Однажды после свидания за ней последовал домой мужчина. «Я увидела его машину позади меня, и он сказал, что ему интересно, где я живу. Мне было очень неуютно».
Джейн говорит, что не только из соображений безопасности, но и из-за приложений, трудно найти нужный тип соединения. Хотя это также верно и для мужчин, она считает, что им, как правило, удобнее пользоваться «фаст-фудом» и случайным сексом в онлайн-свиданиях. Нечестность - обычная тема; она говорит, что невозможно завоевать доверие с мужчиной, который врет в сети. «Картинкам будет 10 лет, или это будет неточное представление о человеке», - говорит она. «Я ищу мужчин, которые заботятся о себе физически, эмоционально доступны, открыты и честны. Вы не можете увидеть это в профиле».
С тех пор, как Джейн отказалась от приложений, она продолжала активно ходить в прогулочной группе и за последние несколько лет пробовала много других занятий. «Я встречаю много замечательных женщин, но никогда не встречаю одиноких мужчин на занятиях или мероприятиях. Трудно встретить мужчин, разделяющих твои интересы».
Это тоже опыт Мэри. Ей 53 года, и она пять лет хранила целомудрие. «Многие из нас чувствуют, что не выражаем себя чувственно. Важно использовать слово «чувственный», а не «сексуальный». Для таких женщин, как я, дело не в половом акте. Речь идет о близости эмоций, а также физических переживаний».
Как и Джейн, Мэри мало интересуют случайные интрижки, но ей не хватает физической близости. Она даже подумывала об использовании сопровождения. Это очень далеко от близких отношений, которых она желает, но она бы чувствовала себя более комфортно с идеей беспринципного сексуального контакта, если бы она точно знала, что это влечет за собой. «Я не совсем уверен, что существуют безопасные и надежные услуги для секс-работников, но в каком-то смысле это было бы предпочтительнее, чем секс на одну ночь. По крайней мере, это будет безопасная, надежная транзакция, при которой вы и человек, вовлеченный в нее, точно знаете, на что вы подписываетесь, без риска насилия, ИППП или эмоциональной травмы и замешательства».
Мэри также отказывается использовать приложения для знакомств из-за большого количества женатых мужчин, ищущих романов, и из-за трудностей, с которыми она сталкивается в налаживании связей. «Движение MeToo было чрезвычайно важным, но в то же время оно создало поляризацию в обществе», - говорит она. Она считает, что, когда мужчины пытаются «заново учиться» тому, как лучше всего подойти к женщинам, чтобы они чувствовали себя в безопасности и комфортно, это может оттолкнуть некоторых вообще от установления связи. «Как будто никто больше не знает, как встречаться, а быстро развивающаяся культура приложений означает, что ни у кого нет терпения познакомиться с кем-то». Она говорит, что мужчины, с которыми она сталкивается, почти всегда ищут кого-то моложе себя.
По словам Сильвы Невес, психотерапевта по вопросам секса и отношений из Совета психотерапии Великобритании, женщины нередко изо всех сил пытаются найти партнера, которого они считают физически привлекательным, особенно с возрастом. «Общество придает большее значение женской красоте», - говорит он. «Мы впитываем и усваиваем это женоненавистничество на всех уровнях, и даже женщины более склонны критиковать тело другой женщины, чем тело мужчины. Вы часто видите, как женщины с возрастом прилагают больше усилий к своей внешности, потому что их учили тому, что это важно, в отличие от мужчин. Но многие женщины жалуются, что им трудно увлечься мужчинами, потому что они позволили себе уйти».
Хотя многие мужчины по-прежнему отдают предпочтение красоте, Невес говорит, что другие успехи женщин, такие как образование, богатство или хорошая карьера, могут быть расценены как угроза. В недавней статье в Wall Street Journal Ричард Веддер, экономист и старший научный сотрудник Независимого института, либертарианского аналитического центра США, сказал, что мужчины составляют лишь 40% студентов университетов США. Женщины превосходят своих сверстников-мужчин в учебе и откладывают создание семьи в погоне за финансовой независимостью и карьерой. Хотя это можно было бы считать позитивным шагом вперед для общества, некоторые мужчины из-за него почувствовали себя брошенными на произвол судьбы.
37-летняя Элейн, соблюдающая целомудрие в течение пяти лет, считает, что ее успешная карьера сыграла определенную роль в ее трудностях в отношениях. «Мужчинам не нравится, что я не готовлю и не убираю, хотя я плачу за то, чтобы кто-то выполнял обе работы», - говорит она. «Стереотип мужчины-охотника-собирателя остается довольно распространенным, и иногда мне кажется, что они чувствуют, что у них нет никакой роли». Как и другие женщины, она ищет равных по интеллекту и не заинтересована в том, чтобы найти кого-то, кто позаботится о ней. «Если вы не помещаетесь в коробку Барби и не выполняете все домашние обязанности, это может сильно расстроить некоторых мужчин».
28-летняя Ивонн признает те же традиционные ценности в мужчинах ее возраста. Несмотря на многочисленные попытки встречаться в сети и офлайн, у нее никогда не было отношений и случайным сексом она не занимается. «Мне не обязательно быть с мужчиной, имеющим ученую степень, но я хочу встретить кого-то, кто интеллектуально любопытен и придерживается тех же ценностей», - говорит она. «Я думаю, что мужчин может напугать образование и карьерный успех. В частности, в онлайн-свиданиях все сводится только к внешнему виду. Я даже знаю людей, которые делают профессиональные фотографии, потому что они знают, что первое, что увидят мужчины, - это внешность. Для чернокожей женщины это может быть особенно сложно, поскольку даже чернокожие мужчины, похоже, отдают предпочтение светлокожим женщинам».
Несмотря на то, что Ивонн испытывает одиночество, она полна решимости сохранять позитивный настрой. Она ведет активную общественную жизнь, наслаждается широким спектром занятий и подписывается на еженедельную рассылку Николы Слоусон « Единственное приложение», в которой прославляются радости одинокой жизни и поддерживаются люди в более сложных аспектах. Она также читает работы американского писателя Шани Сильвера, который откровенно пишет о холостяцкой жизни. «Есть много женщин, которые присоединяются к сообществам других одиноких женщин и делятся своим опытом», - говорит она. «Это, безусловно, гораздо более здоровый подход, чем некоторые из токсичных, ненавистных к женщинам платформ, на которых обитают некоторые мужчины».
Фемселов и женщин, которые изо всех сил пытаются найти отношения, иногда обвиняют в хулиганстве, особенно со стороны мужчин. Ивонн возражает, что любое негодование, которое испытывают женщины, скорее всего, будет обращено внутрь себя. «Самая большая разница между мужчинами и женщинами, кажется, заключается в том, что мужчины чувствуют себя вправе заниматься сексом и отношениями, поэтому женщины виноваты в том, что они не могут этого получить», - говорит Ивонн. «Женщины, кажется, усваивают проблемы и с большей вероятностью винят себя».
Невес утверждает, что, хотя женоненавистничество и мизогиния недопустимы, у них очень разные корни. «Женоненавистничество - это идеология, которая диктует, что женщины должны рассматриваться как объекты без тех же прав, что и мужчины. Мизандрие в основном является реакцией на женоненавистничество и подтверждается доказательствами. Мы не должны класть всех мужчин в одну сумку, но в то же время трудно критиковать женщин, переживших негативный опыт».
Как и Ивонн, он считает, что женщины более склонны обесценивать себя, чем других. Это одна из причин, по которой он хотел бы отойти от термина «femcel»: «Когда женщины называют себя неполноценными, это становится частью их самих и того, как их определяют мужчины, а не тем, что можно преодолеть». Хотя он не недооценивает травмы, которые испытывают некоторые женщины из-за издевательств или низкой самооценки, он надеется, что в будущем у женщин появятся более здоровые способы дать отпор.
В Instagram, например, который известен сохранением нереалистичных стандартов красоты, все больше женщин сопротивляются этим нормам. Такие участники кампании, как Лиззи Веласкес, над которой издевались из-за врожденного состояния, и Кэти Пайпер , пережившая кислотную атаку, создают онлайн-сообщества для людей, которые не соответствуют стереотипам красоты, в то время как другие повышают позитивную осведомленность о состояниях кожи и других типы телосложения. «Я понимаю, что это может быть невероятно сложно, но я бы посоветовал женщинам окружить себя этими учетными записями», - говорит он. «Вы можете сделать операцию или изменить свою внешность, но в конечном итоге это не должно быть связано с вашей ценностью как личности».
Это то, что исследует Кейтлин. «Я пытаюсь более позитивно относиться к поиску альтернатив сексуальным отношениям», - говорит она. Помимо того, что она направляет энергию на повышение самооценки, она пробует новые занятия и общается с другими женщинами. «Конечно, не все мужчины-инселиры участвуют в экстремистских онлайн-форумах, но те, кто это делает, подпитывают свою ненависть к женщинам, рассматривая нас как собственность или что-то, что нужно завоевать», - говорит она. «Невольно соблюдающие целомудрие женщины, кажется, справляются со своим гневом и болью более развитым образом, бросаясь в работу, жизнь и здоровые сообщества, где прославляется одинокая жизнь. Надеюсь, это вдохновит меня почувствовать себя более уверенно в своей ситуации ».
Некоторые имена изменены.