Трансплантация органов от свиньи человеку стала еще ближе. Донорство станет доступнее?

Ученые временно прикрепили почку свиньи к человеческому телу и наблюдали, как она начинает работать - небольшой шаг в многолетнем стремлении однажды использовать органы животных для жизненно важных трансплантатов.
Свиньи были в центре внимания недавних исследований, направленных на решение проблемы нехватки органов, но среди препятствий: сахар в клетках свиней, чуждый человеческому организму, вызывает немедленное отторжение органов. Почка для этого эксперимента была получена от генетически отредактированного животного, сконструированного таким образом, чтобы исключить этот сахар и избежать атаки иммунной системы.
Хирурги прикрепили почку свиньи к паре крупных кровеносных сосудов вне тела умершего реципиента, чтобы они могли наблюдать за ней в течение двух дней. Почка выполняла то, что должна была делать, - фильтровать отходы и вырабатывать мочу - и не вызывала отторжения, пишет Medical Xpress.
«У него было абсолютно нормальное функционирование», - сказал доктор Роберт Монтгомери, который в прошлом месяце возглавлял бригаду хирургов в NYU Langone Health. «У него не было того немедленного отказа, о котором мы беспокоились».
Это исследование является «значительным шагом», - сказал доктор Эндрю Адамс из Медицинской школы Университета Миннесоты, который не участвовал в работе. Это убедит пациентов, исследователей и регулирующих органов, «что мы движемся в правильном направлении».
Мечта о трансплантации от животного человеку - или ксенотрансплантации - восходит к 17 веку, когда были неудачными попытками использовать кровь животных для переливания. К 20-му веку хирурги пытались пересадить органы павианов людям, особенно Бэби Фэй, умирающему младенцу, который прожил 21 день с сердцем павиана.
Без длительного успеха и большого общественного резонанса ученые обратились от приматов к свиньям, пытаясь исправить свои гены, чтобы преодолеть межвидовой разрыв.
Свиньи имеют преимущества перед обезьянами. Они производятся для употребления в пищу, поэтому использование их для органов вызывает меньше этических проблем. У свиней большой помет, короткий период беременности и органы, сравнимые с человеческими.
Клапаны сердца свиньи также успешно используются на протяжении десятилетий у людей. Гепарин, разжижающий кровь, получают из кишечника свиней. При ожогах используют трансплантаты из свиной кожи, а китайские хирурги используют роговицу свиней для восстановления зрения.
В случае с Нью-Йоркским университетом исследователи оставили тело умершей женщины включенным на ИВЛ после того, как ее семья согласилась на эксперимент. Женщина хотела пожертвовать свои органы, но они не подходили для традиционного донорства.
По словам Монтгомери, семья считала, что «есть вероятность, что этот подарок принесет пользу».
Самому Монтгомери три года назад сделали пересадку человеческого сердца от донора с гепатитом С, потому что он был готов взять любой орган. «Я был одним из тех людей, которые лежали в отделении интенсивной терапии и ждали, не зная, вовремя ли придет орган», - сказал он.
Несколько биотехнологических компаний работают над разработкой подходящих органов свиньи для трансплантации, чтобы облегчить дефицит человеческих органов. Более 90 000 человек в США ожидают пересадки почки. Каждый день 12 человек умирают в ожидании.
Этот аванс является победой для Revivicor, дочерней компании United Therapeutics, компании, которая выращивала свиней и их кузенов, стадо из 100 человек, выращенное в строго контролируемых условиях на предприятии в Айове.
У свиней отсутствует ген, вырабатывающий альфа-гал, сахар, который вызывает немедленную атаку иммунной системы человека.
В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило изменение гена у свиней Revivicor как безопасное для употребления в пищу человеком и лекарств.
Но FDA заявило, что разработчикам нужно будет предоставить больше документов, прежде чем органы свиньи можно будет трансплантировать живым людям.
«Это важный шаг вперед в реализации обещания ксенотрансплантации, которая будет спасать тысячи жизней каждый год в недалеком будущем», - заявила генеральный директор United Therapeutics Мартин Ротблатт в своем заявлении.
Эксперты говорят, что тесты на нечеловеческих приматах и эксперимент с человеческим телом в прошлом месяце проложили путь к первой экспериментальной пересадке почки или сердца свиньи живым людям в ближайшие несколько лет.
Некоторые люди считают, что выращивание свиней в качестве доноров органов является неправильным, но это может стать более приемлемым, если будут решены проблемы благополучия животных, - сказала Карен Машке, научный сотрудник Центра Гастингса, который поможет разработать этические и политические рекомендации для первых. клинические испытания в рамках гранта Национальных институтов здравоохранения.
«Другой вопрос: должны ли мы делать это только потому, что можем?» - сказал Машке.