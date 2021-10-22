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Можно ли 23 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии

3:00:0610/22/2021,София Мальцева
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Много язычников, которые были свидетелями того, что произошло, уверовали в Христа.

Cчитается, что в этот день нельзя подметать.Фото: Pixabay.com

Святые мученики Евлампий и Евлампия жили в Никомидии во время правления жестокого императора Максимилиана. Однажды он устроил гонения на христиан, от чего им приходилось скрываться в горах и пустыне. И брату с сестрой Евлампию с Евлампией пришлось жить вместе с остальными верующими в Бога. Однажды Евлампия отправили в город за хлебом. Подойдя к воротам города он увидел надпись, что всех верующих христиан надлежит убивать. Юноша громко возмутился, что император поступает глупо, истребляя собственный народ вместо того, чтобы бороться с настоящими врагами.

Евлампия тут же арестовали и повели на суд. Сначала судья отговаривал его от веры во Христа, но юноша не отрекся. За это его стали жестоко пытать, а когда пытки прекратились, то он попросил привести его в языческий храм. Это понравилось судье, поскольку он подумал, что Евлампий решил принять язычество. Встав посередине храма, он начал молиться Богу, прося разрушить это здание. Тогда языческое место рухнуло с грохотом. Много язычников, которые были свидетелями того, что произошло, уверовали в Христа. После этого Евлампия подвергли еще более страшным и изощренным пыткам.

Узнав о том, что брата задержали, Евлампия направилась в город, где храбро сказала, что тоже верит в Иисуса Христа. Она претерпела жестокие пытки и ее хотели убить вместе с братом. Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла прежде от горя.

В народе считается, что в этот день нельзя подметать — так можно вместе с сором вымести из дома все свои богатства. При этом убираться можно, стирать, протирать пыль или мыть полы. Также не запрещено в этот день солить капусту или ходить на кладбище.

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традициипраздникизапретыприметы день Евлампия и Евлампии
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