Как протекает коронавирус у женщин, беременных мальчиком или девочкой? Врачи назвали большую разницу

Согласно новому исследованию, опубликованному в Science Translational Medicine, у беременных женщин с положительным результатом на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, мужские плаценты показали повышенную иммунную активацию по сравнению с женскими плацентами.
Значительно более высокие уровни определенных генов и белков, связанные с повышенной иммунной активацией, могут помочь защитить мужские плоды от заражения SARS-CoV-2 внутриутробно, но возникающее в результате воспаление может представлять опасность для плода и ребенка, отмечает Андреа Эдлоу, старший автор исследования и специалиста по медицине матери и плода в Массачусетской больнице общего профиля (MGH), входящей в Гарвард, пишет Medical Xpress.
Более того, беременные женщины с COVID-19 передали значительно меньший иммунитет к вирусу плодам мужского пола, чем плодам женского пола, что могло повлиять на риск заражения ребенка SARS-CoV-2. «Пол плода повлиял как на способность мамы вырабатывать антитела к COVID-19, так и передавать их своему ребенку», - говорит Эдлоу.
Это первое исследование, посвященное половым различиям в передаче материнских антител от инфекции коронавируса ее плоду, и первое исследование, в котором изучаются половые различия в реакции плаценты на инфекцию матери.
Эпидемиологические исследования показали, что взрослые, дети и младенцы мужского пола имеют более высокую распространенность инфекции COVID-19 и заболевают более тяжелыми формами, чем женщины. Плоды мужского пола и младенцы также более уязвимы к множеству пре- и перинатальных воздействий по сравнению с младенцами женского пола, поэтому Эдлоу и ее команда стремились исследовать плаценту, материнскую кровь и пуповинную кровь от беременностей, затронутых материнской инфекцией SARS-CoV-2.
В исследование были включены 68 беременных женщин, 38 из которых заразились SARS-CoV-2 в течение третьего триместра до разработки вакцины COVID. Остальные 30 субъектов были здоровыми беременными женщинами, у которых во время беременности тест на SARS-CoV-2 был отрицательным. В обеих группах половина плодов были мужского пола, а половина - женского пола.
В новом открытии Эдлоу и ее коллеги показали, что, по сравнению с женскими зародышами, плаценты мужских плодов, носимых женщинами с COVID-19, имели гораздо более высокую экспрессию генов, стимулированных интерфероном (ISG), которые играют ключевую роль в защите плодов. от вирусных захватчиков внутриутробно. Однако повышенная экспрессия ISG и последующая продукция иммунных клеток, называемых цитокинами, также может привести к воспалительной внутриутробной среде, что было связано с повышенным риском нейро-развития или метаболических заболеваний в более позднем возрасте. «Хотя наше исследование не оценивало эти риски конкретно, оно повышает важность наблюдения за этими детьми и разных взглядов на плод мужского и женского пола», - говорит Эдлоу.
Во втором важном открытии команда Эдлоу показала, что матери с COVID-19, у которых есть плод мужского пола, вырабатывают более низкие уровни антител против вируса, чем матери с плодом женского пола; они также передают меньше антител плоду мужского пола. Это говорит о том, что мужчины могут быть более уязвимы для заражения SARS-CoV-2 в младенчестве, и демонстрирует, что пол плода может влиять на иммунный ответ матери на вирус, отмечает Эдлоу.
Затем Эдлоу и ее коллеги планируют изучить характер антител, индуцированных вакциной COVID-19, и то, как на них влияет время вакцинации во время беременности и, конечно же, пол плода. «Мы хотим знать, что происходит с плацентой, когда мам делают вакцинацию против COVID-19 в каждом из трех триместров, и как пол плода влияет на эту реакцию», - говорит Эдлоу.