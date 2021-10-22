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Можно ли делать ревакцинацию от коронавируса, если вы простыли?

11:00:3510/21/2021,Элли Кембридж
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Если вы уверены, что страдаете не от Covid , и вы достаточно хорошо себя чувствуете , чтобы уйти из дома, вы можете с уверенностью сделать третью прививку.

В настоящее время распространена простуда, и британцы по всей стране жалуются, что страдают. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Ревакцинация от коронавируса становится более распространенной - прошли первые сроки вакцинации, позволяющие сделать бустерную прививку. Но с наступлением зимы наступают простуды и кашель, которых мы не видели так часто в прошлом году.

Теперь мы все снова свободно общаемся, микробы распространяются быстрее, а классические зимние насекомые вернулись.

В настоящее время распространена простуда, и британцы по всей стране жалуются, что страдают ею, пишет The SUN. Многие сказали, что это «самый страшный холод», но на самом деле большинство из них не боролось с ним какое-то время, и поэтому он чувствует себя намного хуже, чем обычно.

Однако из-за этого трудно понять, что делать, если вы больны, но вы подозреваете, что это «просто» простуда.

Во-первых, вам, вероятно, следует вырваться из свода правил пандемии и работать из дома, если вы рискуете распространить какие-либо микробы. Во-вторых, люди, которые были вакцинированы, и люди, страдающие вариантом Covid Delta, теперь сообщают о более симптомах, похожих на простуду. Поэтому, если вы внезапно простудились, лучше всего пройти тест на боковой кровоток и ПЦР, чтобы убедиться, что это не Covid-19.

И если вам предстоит третья доза ревакцинации, и вы вдруг почувствуете недомогание, у вас возникнут еще вопросы:

Могу ли я получить бустер Covid-19, если я простужен?

Короткий ответ: да.

Если вы уверены, что страдаете не от Covid-19, и вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы уйти из дома, вы можете с уверенностью сделать третью прививку.

Это может заставить вас чувствовать себя немного грубее, чем если бы вы не были больны, но в целом это совершенно безопасно - и вы можете выйти из своего нездорового фанка в безопасности, зная, что вы защищены от коронавируса.

В рекомендациях NHS указано, что вы все равно должны посещать прием, даже если у вас легкое заболевание, включая простуду.

Но если вы вдруг почувствуете себя очень плохо, оставайтесь дома и записывайтесь на прием, когда вам станет лучше.

Если у вас есть симптомы Covid, вы занимаетесь самоизоляцией или ждете результатов теста на коронавирус, вам также не следует приходить на прием.

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Кто имеет право на бустерный джеб?

Чтобы получить третью дозу жизненно важной вакцины, людям в Великобритании приходится ждать, пока им скажут, что они могут записаться.

В настоящее время ревакцинацию будут предлагать только лицам старше 50 и старше 16 лет с сопутствующим заболеванием, а также медицинским и социальным работникам.

И только часть этих групп будет иметь право на бустер, так как большой кусок не будет более шести месяцев после их второго джеба, что жизненно важно для требований бустера.

Так что, даже если вы находитесь в группах, которым могут предложить бустер, вам придется подождать, пока вас не вызовут.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинаревакцинация
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