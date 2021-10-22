Светлые открытки памяти и скорби в праздник Белых Журавлей 22 октября

Журавли спокойным клином
Проплывают в вышине,
Им с тоскою вслед глядим мы,
Это память о войне.
Это символ душ солдатских,
Не вернувшихся домой,
Кто сложил ружьё и каски
В битве с чуждою страной.
Только память о них вечно
В наших греется сердцах,
Мы зажжём с почётом свечи
И прославим их в стихах!
Неспокойно, на сердце тревожно,
Журавли так печально летят.
Взгляд от них отвести невозможно,
Это души погибших солдат.
Понеслись они плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, вы несите достойно,
Эти души так дороги нам.
Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Понесли в небеса журавли.
Те воины, что проливали кровь когда — то,
На склонах гор, средь леса и полей.
Не умирали вовсе, те солдаты,
А принимали облик журавлей.
Журавль птица счастья, птица мира,
Хранит всю память прожитых боев.
Они отображают честь мундира
Хотя, это понятно и без слов.
Ведь символ чести, выразить словами
Нельзя, сквозь миллионы дней.
Для этого придуман общий праздник
И это праздник Белых Журавлей!