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Светлые открытки памяти и скорби в праздник Белых Журавлей 22 октября

12:45:3610/22/2021
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Праздник Белых Журавлей отмечают 22 октября. Инициатором литературного праздника был народный поэт Дагестана Расул Газматов. Название Белые Журавли взято из известной песни, написанной на стихи поэта. Благодаря полюбившимся стихам, белый журавль в странах бывшего СССР всегда считался символом памяти и скорби.

День белых журавлей

Журавли спокойным клином
Проплывают в вышине,
Им с тоскою вслед глядим мы,
Это память о войне.

Это символ душ солдатских,
Не вернувшихся домой,
Кто сложил ружьё и каски
В битве с чуждою страной.

Только память о них вечно
В наших греется сердцах,
Мы зажжём с почётом свечи
И прославим их в стихах!

День белых журавлей

Неспокойно, на сердце тревожно,
Журавли так печально летят.
Взгляд от них отвести невозможно,
Это души погибших солдат.

Понеслись они плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, вы несите достойно,
Эти души так дороги нам.

Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Понесли в небеса журавли.

День белых журавлей

Те воины, что проливали кровь когда — то,
На склонах гор, средь леса и полей.
Не умирали вовсе, те солдаты,
А принимали облик журавлей.

Журавль птица счастья, птица мира,
Хранит всю память прожитых боев.
Они отображают честь мундира
Хотя, это понятно и без слов.

Ведь символ чести, выразить словами
Нельзя, сквозь миллионы дней.
Для этого придуман общий праздник
И это праздник Белых Журавлей!

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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