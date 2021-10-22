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Сохраним нервы мужчин! ! Поздравления 22 октября в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

1:15:1810/22/2021
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Праздник 22 октября отмечают как классические подкаблучники , так и мужья, на которых в пылу ссоры поднимают руку представительницы прекрасного пола.

Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Ну что, ребятки дорогие,
Ваш личный праздник на носу.
Вы все красивые такие,
А мы тут режем колбасу.

И припасли ещё немного
Сырка, огурчиков, оливок.
Заботы в сторону, тревоги.
Всё будет: водка и наливка.

Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Мы долго голову ломали,
Что вам дарить и как поздравить.
И комплименты подбирали:
Вот тут убавить, там прибавить.

Вы сильный пол, вы молодчины!
Гордимся вами, как собою.
Вы настоящие мужчины!
С фигурой, с умной головою.

Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Чтоб жизнь сложилась четко очень,
Всё чики-чики, пазик в пазик.
Дом и машину выдать срочно!
По джипу, а не дряхлый «тазик».

Короче, парни, поздравляем, Живите долго и красиво! Всего и много вам желаем. И грандиозной перспективы!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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