Сохраним нервы мужчин! ! Поздравления 22 октября в Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Ну что, ребятки дорогие,
Ваш личный праздник на носу.
Вы все красивые такие,
А мы тут режем колбасу.
И припасли ещё немного
Сырка, огурчиков, оливок.
Заботы в сторону, тревоги.
Всё будет: водка и наливка.
Мы долго голову ломали,
Что вам дарить и как поздравить.
И комплименты подбирали:
Вот тут убавить, там прибавить.
Вы сильный пол, вы молодчины!
Гордимся вами, как собою.
Вы настоящие мужчины!
С фигурой, с умной головою.
Чтоб жизнь сложилась четко очень,
Всё чики-чики, пазик в пазик.
Дом и машину выдать срочно!
По джипу, а не дряхлый «тазик».
Короче, парни, поздравляем, Живите долго и красиво! Всего и много вам желаем. И грандиозной перспективы!
Стихи: Поздравок
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