Какой будет погода в ноябрьские выходные в Сибири и Москве: в каких регионах России выпадет снег

Как мы все знаем в ноябре традиционно каждый год наступают выходные дни в честь народного дня единства 4 ноября. Обычно они длятся несколько дней. В этом году россияне смогут отдохнуть от работы целых восемь дней! Президент Владимир Путин подписал указ о каникулах для взрослых с 30 октября по 7 ноября включительно.
Итак, в такие длинные выходные, люди захотят поехать на природу, и вообще, проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому многих интересует погода в этот период.
Начало следующего месяца синоптики прогнозируют в Московской области малооблачным, с небольшими осадками и заморозками в Подмосковье.
При этом температура в столице будет подрастать до 3-4 градусов. А к ноябрьским праздникам воздух похолодает. В городе возможны ночные заморозки, гололед и мокрый снег.
Таким образом, в ноябре москвичи почувствуют классическую ноябрьскую погоду. Первая неделя пройдет с небольшими осадками, без серьезных климатических потрясений. А во второй начнутся дожди со снегом.
В Новосибирске ноябрь может слегка огорчить тех, кто собрался поехать на природу. В городе в начале месяца ожидаются дожди и плюсовые температуры. 4 ноября установится стабильная минусовая температура. Ночью температура воздуха может доходить до отметок -9, -11 градусов. При этом днем воздух будет доходить до отметок -6, -8 градусов.