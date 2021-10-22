Как назвать девочку? Эти имена принесут обладательнице ярчайшую судьбу и великую роль в жизни России

Каждая девочка мечтает о красивом имени, чтобы оно украшало ее, отражало индивидуальность, очарование, а также было бы очень удобным в произношении.
Если вы хотите назвать свою маленькую девочку каким-нибудь красноречивым, уникальным, красивым и милым именем, ознакомьтесь с нашим списком, который мы собрали.
1. Надежда - надеющаяся на лучшее.
Это значит деликатный и полный надежд человек. Такое милое имя определенно подойдет малышке.
2. Алина - красивая.
Они учатся рано, быстро и заядлые читатели. Знают, как хорошо выражать себя в письменной и устной форме. При малейшем шансе умеют добиться успеха в жизни.
3. Вероника - победоносная.
У них очень большой здравый смысл и высокие жизненные способности. Вероники видят вещи намного раньше, чем они случаются.
4. Ольга - святая, великая.
Они входят в число самых талантливых личностей. Оли могут быть талантливы в самых разных областях, таких как искусство, спорт и образование.
5. София - мудрая.
Они предпочитают обычную жизнь. Быть спокойным, когда что-то идет не так – их естественная способность.
6. Рената - возродившаяся.
Ренаты многое делают хорошо. Они могут быть художником, политиком, врачом или министром. Когда такие девушки выбирают правильную профессию, то всегда остаются успешны и преданы своему делу.
7. Алиса - Девушка благородного происхождения.
Такие девочки рождаются храбрыми. Они сильны и умны, и преуспевают в жизни. Они могут быть проворными, и очень верны.
8. Марина - морская.
Они аккуратны и пунктуальны, честны и трудолюбивы. У них долгая память, и они помнят мелкие детали, которые упускают другие.